В топ-10 любимых авто китайцев только две китайские модели

В то время как китайские автомобили набирают все большую популярность в России, на домашнем рынке ситуация обратная. Согласно статистике продаж новых автомобилей в КНР за 2021 год, опубликованной CarIndustryAnalysis, в топ-10 любимых автомобилей китайцев входят всего две модели местных марок — это Haval H6 и народный ситикар Wuling Hongguang Mini, причем обе они далеко не в лидерах. Куда чаще в Китае покупают Toyota Corolla и Levin (две модели, которые выпускаются на заводах FAW-Toyota и GAC-Toyota соответственно), и именно эти седаны занимают первую строчку в рейтинге.

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Несмотря на то что Corolla и Levin производятся разными СП, отличаются они только незначительными элементами дизайна: у Levin иначе оформлена передняя часть с черными массивными элементами, а у Corolla в интерьере больше хрома. В техническом плане они унифицированы и продаются в том числе в двух гибридных версиях — обычной и подзаряжаемой. Именно Corolla/Levin является лидером по объемам продаж на китайском рынке — за 2021 год местные дилеры реализовали более 546 тысяч таких седанов (-13 процентов по сравнению с результатом 2020 года).

Toyota Corolla

Ближайший преследователь Corolla/Levin — Nissan Sylphy, который сравнительно недавно сменил поколение. Эта модель разошлась в количестве 515,5 тысячи штук (-7 процентов).

Nissan Sylphy

Замыкает первую тройку Volkswagen Lavida, которая разошлась в количестве 429 тысячи штук (продажи снизились на четыре процента). Все три лидера принадлежат к одному сегменту и считаются конкурентами.

Volkswagen Lavida

На четвертой строчке — самый популярный кроссовер Китая, Honda CR-V (на местном рынке продается под именем Breeze). Модель выпускается совместным предприятием GAC-Honda и доступен с «турбочетверкой» 1.5 (193 силы) и гибридной установкой i-MMD на 215 сил.

CarIndustryAnalysis / Instagram.com

И лишь на пятом месте китайский автомобиль — Wuling Hongguang Mini, считающийся «народной» моделью. Это электрический сити-кар, который выпускается SAIC-GM-Wuling Automobile и стоит 28,8 тысячи юаней (340 тысяч рублей по нынешнему курсу). Модель продается с 2020 года и особенно полюбилась жителям небольших городов.

Вторая и последняя в топ-10 китайская модель — это Haval H6, который занимает шестую строчку. Кроссовер актуального, третьего поколения продается в Китае с лета 2020 года и доступен с 169-сильным турбомотором 1.5 и 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем. Последний выдает 224 лошадиные силы. Оба агрегата сочетаются с 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями, привод – передний либо полный с муфтой подключения задней оси.