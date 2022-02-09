Суд оштрафовал компанию за навязывание "допов"

Навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля обошлось компании почти в полмиллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

По данным ведомства, при покупке автомобиля клиенту навязали услуги по юридической поддержке, а также помощи на дороге и эвакуации. Исполнителем этих услуг была ООО «Север». Позже мужчина направил в адрес компании заявление об одностороннем отказе от дополнительных услуг и возврате денег, но эти требования выполнены не были.

Покупатель машины обратился в Роспотребнадзор. Ведомство выдало продавцу автомобиля, компании ООО «Ультра», предписание об исключении из текста договора условия, навязывающие допуслуги. Также продавца оштрафовали на 10 тыс. рублей по ч. 2 ст. 14.8 КоАП.

С исполнителем услуг, ООО «Север», пришлось судиться. В Красноярском крае суд взыскал с компании 251,4 тыс. руб. за навязанные дополнительные услуги при продаже автомобиля, а также 130,7 тыс. руб. штрафа и 10 тыс. руб. компенсации морального вреда покупателю.

В январе в компании Hyundai заявили, что считают проблемой поведение автомобильных дилеров, которые на фоне дефицита машин начали навязывать клиентам дополнительное оборудование на сотни тысяч рублей.