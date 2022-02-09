Chevrolet представил обновленный кроссовер Blazer

Chevrolet возродил название Blazer почти четыре года назад: до 2011 года под ним продавался внедорожник, а в 2018 году оно досталось новому кроссоверу, построенному на той же платформе, что и Cadillac XT5. Blazer дожил до планового обновления в середине жизненного цикла, которое принесло ему косметические изменения во внешности и более продвинутое оснащение в начальных версиях. Моторная гамма, из которой в прошлом году исключили базовый «атмосферник» 2.5, не изменилась.

Фото: Chevrolet Chevrolet

Снаружи Blazer получил точечные изменения, причем оба бампера остались нетронутыми. Решетке радиатора слегка подкорректировали форму и добавили обрамление, ниши блок-фар стали рельефнее, покрупнели светодиодные полоски ДХО. Сзади поменялось наполнение фонарей. Также Blazer обзавелся четырьмя новыми платными оттенками кузова и колесными дисками со свежим дизайном. Диаметр – 18, 20 либо 21 дюйм на выбор.

Chevrolet

Chevrolet

В салоне главным новшеством стал 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы, который пришел на смену восьмидюймовому и положен всем комплектациям. Помимо этого, появился отсек для беспроводной зарядки смартфонов – правда, в «базе» за него придется доплатить.

Обновленный Blazer предложат в трех исполнениях – стартовом LT, а также «топовом» Premier и «спортивном» RS. Для последнего варианта подготовили особую отделку интерьера в синем цвете Nightshift Blue.

В начальных версиях теперь доступен адаптивный круиз-контроль. Пакет систем безопасности Chevy Safety Assist, в который входят системы автоматического торможения и удержания в полосе, а также другие помощники, тоже стал стандартным для всех комплектаций.

Двигатели остались прежними: Blazer оснащается двухлитровой наддувной «четверкой» мощностью 231 лошадиная сила (350 Нм) и атмосферным 3,6-литровым V6 на 312 сил (365 Нм). Оба сочетаются с девятидиапазонным автоматом, привод – передний или полный с системой переключения режимов работы управляющей электроники Traction Select. Особая трансмиссия «с двумя сцеплениями» предусмотрена для RS: одно отвечает за передачу момента к задней оси, а другое – за блокировку дифференциала.

На североамериканском рынке продажи посвежевшего вседорожника стартуют летом 2022 года. Дореформенная модель стоит от 33 400 долларов (2,5 миллиона рублей по нынешнему курсу), а с обновлением цена наверняка окажется выше, и возможно, догонит прайс Traverse, за который просят от 33 700 долларов.