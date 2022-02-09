Сколько стоят автомобили в регионах РФ

Регионами России с самыми низкими средними чеками на покупку автомобиля в январе стали Воронежская (470 тыс. руб.), Ростовская (597 тыс. руб.) и Тюменская (610 тыс. руб.) область. Об этом рассказали эксперты «СберАвто» в исследовании, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru» . Также низкими показателями затрат на покупку машин отметились Челябинская область (622 тыс. руб.) и Красноярский край (687 тыс. руб.).

Отмечается, что 66% от всех сделок в январе 2022 года были оформлено в кредит. В числе лидеров по количеству кредитов на покупку авто – Краснодарский край, Тюменская и Московская области, а также Республика Башкортостан. Самой популярной маркой у пользователей сервиса в начале года стала Kia, следом расположились Lada и Hyundai с Nissan. Среди моделей бестселлерами были Hyundai Solaris и Kia Rio, за которыми следуют Lada Granta и Chery Tiggo 8 Pro.