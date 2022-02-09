Водителей предупредили об обмане с "безлимитными" транспондерами

Предложения в социальных сетях приобрести "безлимитные" транспондеры являются обманом, сообщили в ООО "Автодор - Платные Дороги". Якобы такие приборы позволяют бесплатно передвигаться по всем платным дорогам страны в течение нескольких лет.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Алексей Филиппов/РИА Новости

"Не дайте себя обмануть! "Безлимитных" транспондеров не существует, подобные сообщения являются обманом потребителей", - отмечают в компании. За внушительную сумму денег получить транспондер для совершения безлимитного числа проездов по платным дорогам не удастся.

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Специалисты поясняют, что жертвы подобных махинаций не понимают, как работают транспондер и системы взимания платы. Транспондер любого эмитента привязывается к лицевому счету. На лицевой счет пользователь зачисляет денежные средства, которые и списываются при проезде. Плата списывает на пункте взимания платы или при проезде рамки системы "свободный поток". Сумма оплаты зависит от категории транспортного средства, платного автомобильного участка трассы, иногда и дня недели. Все эти показатели рассчитываются в момент проезда с помощью специальных камер и датчиков.

Устройство, приобретаемое у сомнительных лиц, невозможно персонифицировать. Оно уже привязано к фиктивному счету, на котором есть некоторое количество средств, отмечают специалисты. Эти денежные средства и списываются во время первых нескольких проездов. Потом совершать проезды будет невозможно. При этом сумма средств на лицевом счете значительно меньше той, которую жертва обмана тратит на покупку. Проверить баланс и получить полноценную информацию о своих поездках пользователь не может, так как регистрация в личном кабинете для отслеживания баланса и истории поездок не предусмотрена.

В компании также напомнили, что действующим законодательством не предусмотрена возможность проезда по платным дорогам без оплаты проезда. Поэтому пользователь рискует совершить противоправные действия с "безлимитным" транспондером. А за это последует ответственность. На платных автомобильных дорогах установлены системы фото и видеофиксации, которые позволят установить регистрационные номерные знаки транспортных средств, а также марку и модель автомобиля. Потому по выявленным противоправным проездам с использованием "безлимитных" транспондеров могут быть переданы в правоохранительные органы.

При этом владельцы транспондеров T-pass могут приобрести абонементы для поездок по определенным участкам трасс М-4 "Дон", М-11 "Нева" и М-1 "Беларусь" по фиксированной сниженной цене. Выгода для транспортных средств I и II категорий может достигать 78%, отметили в компании.

Кроме того, у пользователей есть возможность зарегистрировавшись в личном кабинете присоединится к программе лояльности и получать до 15 % скидки на проезд по платным автомобильным дорогам.