АвтоВАЗ начал производство прототипов Lada Granta 2 на платформе Renault

Завод в Тольятти готовят под производство нового поколения Lada Granta, которое будет построено на платформе CMF-B концерна Renault. В дальнейшем все новые модели Lada будут базироваться на этой платформе. Как сообщает паблик Avtograd News, уже сейчас в комплексе окраски СКП «Калина», ведется окраска кузовов нового семейства автомобилей класса B. Все кузова Lada Granta 2 пока в исполнении седан.
Новый автомобиль по своим размерам будет чем-то средним между нынешней Lada Granta и Lada Vesta. Чуть позже здесь начнут красить кузова универсал для новой Granta. После окраски кузова отправляют в научно-технический центр АвтоВАЗа, где производится окончательная сборка первых тестовых прототипов новой Lada Granta.
Также набрана команда рабочих для обучения сборки новой модели из бригад, собирающих актуальное поколение Lada Granta. При этом известно, что Lada Granta Fl не будут снимать с производства с выходом нового поколения. Старую Lada Granta будут собирать на одной нитке конвейра с Lada Niva. Первые серийные модели Lada Granta второго поколения должны быть запущены в производство к концу 2023 года.