АвтоВАЗ начал производство прототипов Lada Granta 2 на платформе Renault

Завод в Тольятти готовят под производство нового поколения Lada Granta, которое будет построено на платформе CMF-B концерна Renault. В дальнейшем все новые модели Lada будут базироваться на этой платформе. Как сообщает паблик Avtograd News, уже сейчас в комплексе окраски СКП «Калина», ведется окраска кузовов нового семейства автомобилей класса B. Все кузова Lada Granta 2 пока в исполнении седан.

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Новый автомобиль по своим размерам будет чем-то средним между нынешней Lada Granta и Lada Vesta. Чуть позже здесь начнут красить кузова универсал для новой Granta. После окраски кузова отправляют в научно-технический центр АвтоВАЗа, где производится окончательная сборка первых тестовых прототипов новой Lada Granta.