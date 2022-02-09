Новый Chery Tiggo 4 Pro сфотографировали в России

В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались фотографии Chery Tiggo 4 Pro, сделанные в России, хотя эта модель пока не продается на нашем рынке. Кроссовер на снимках отличается от Tiggo 5x (под таким названием рестайлинговая «четверка» известна в Китае) — на корме имеется логотип марки вместо надписи Chery. Ранее в российском представительстве компании рассказали, что локальная премьера модели запанирована на второй квартал нынешнего года.

Фото: Китайские автомобили Китайские автомобили

Одобрение типа транспортного средства Tiggo 4 Pro получил еще в 2020 году. Из документа следует, что кроссовер предложат в России с двумя силовыми установками на выбор: с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил либо с «атмосферником» того же объема на 113 сил. В первом случае пару двигателю составит «робот» 6DCT (в Китае для этой модели такая коробка передач не доступна), а во втором — пятиступенчатая «механика» или вариатор.

Китайские автомобили

Китайские автомобили

По габаритам новинка сравнима со стандартным Tiggo 4: его длина достигает 4,32 метра, ширина — 1,83 метра, а высота — 1,66 метра. Расстояние между осями составляет 2610 миллиметров.

Ранее в России сфотографировали другую модель, которую легко перепутать с Tiggo 4 Pro — это электрический Tiggo e. Отличить батарейный кроссовер от обычного можно по лючку для зарядки на радиаторной решетки. Электрокар был замечен еще весной 2021 года, однако его привезли не для продажи, а чтобы использовать в маркетинговых целях.