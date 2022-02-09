Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-4° в 
USD 74.80EUR 85.38
Войти в почту
2 часа назад

Новый Chery Tiggo 4 Pro сфотографировали в России

Motor.ruиещё 1

В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались фотографии Chery Tiggo 4 Pro, сделанные в России, хотя эта модель пока не продается на нашем рынке. Кроссовер на снимках отличается от Tiggo 5x (под таким названием рестайлинговая «четверка» известна в Китае) — на корме имеется логотип марки вместо надписи Chery. Ранее в российском представительстве компании рассказали, что локальная премьера модели запанирована на второй квартал нынешнего года.

Новый Chery Tiggo 4 Pro сфотографировали в России
Фото: Китайские автомобилиКитайские автомобили

Одобрение типа транспортного средства Tiggo 4 Pro получил еще в 2020 году. Из документа следует, что кроссовер предложат в России с двумя силовыми установками на выбор: с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил либо с «атмосферником» того же объема на 113 сил. В первом случае пару двигателю составит «робот» 6DCT (в Китае для этой модели такая коробка передач не доступна), а во втором — пятиступенчатая «механика» или вариатор.

Китайские автомобили
Китайские автомобили

По габаритам новинка сравнима со стандартным Tiggo 4: его длина достигает 4,32 метра, ширина — 1,83 метра, а высота — 1,66 метра. Расстояние между осями составляет 2610 миллиметров.

Ранее в России сфотографировали другую модель, которую легко перепутать с Tiggo 4 Pro — это электрический Tiggo e. Отличить батарейный кроссовер от обычного можно по лючку для зарядки на радиаторной решетки. Электрокар был замечен еще весной 2021 года, однако его привезли не для продажи, а чтобы использовать в маркетинговых целях.

Ранее Chery раскрыла график появления новинок в России в 2022 году. Помимо Tiggo 4 Pro был заявлен компактный кроссовер длиной 4,4 метра Omoda 5 (его привезут в третьем квартале), а в четвертом квартале ожидается российский дебют некого электрического кроссовера, однако окончательное решение пока не принято.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители