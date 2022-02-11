Changan Uni-K снова задерживается по пути в Россию

Стильный кроссовер Changan Uni-K ждали в России еще во второй половине 2021 года, затем запуск продаж перенесли на первый квартал 2022 года. Однако, как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на собственные источники, сроки снова могут быть сдвинуты ориентировочно на март-апрель. Следом за Uni-K до российского рынка должны добраться кроссоверы CS35 Plus и CS55 Plus второго поколения — это произойдет в течение 2022 года.

Uni-K получил Одобрение типа транспортного средства еще в конце октября — этот сертификат позволяет начать продажи модели в России. Тогда же в представительстве марки заявили, что полноценный запуск запланирован на декабрь. Кроссоверы действительно появились у дилеров в виде выставочных образов, и даже был открыт прием предварительных заказов (неофициальные цены на модель варьировались от 2,7 до 3,5 миллиона рублей). Однако в российском офисе Changan решили повременить.

«Учитывая общую ситуацию на рынке и высокий ажиотаж вокруг модели, в итоге было принято решение отказаться от этой схемы в пользу привычных продаж «со склада», а не устраивать очереди», — пояснил собеседник издания.

Uni-K относится к сегменту D-SUV — его длина превышает 4,86 метра. Он сертифицирован в России как с передним приводом, так и с полным Nextrac от BorgWarner, причем последний имеет три режима работы: 4WD, Auto и 2WD. Кроссовер предложат с безальтернативной двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 226 лошадиных сил в сочетании с восьмидиапазонным автоматом.