Названы лучшие автомобили для зимы

Британское издание Autocar составило список самых подходящих для зимы автомобилей - из тех, что недороги и популярны на вторичном рынке.

В зимний сезон важны высокий клиренс, проходимость и коррозийная стойкость кузова - по этим критериям и составлен выбор журналистов. В список попали 18 моделей, не все из них актуальны для России, перечислим те, что в массовом количестве предлагаются и на вторичном рынке РФ.

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Forester поколения SH (2008-2013) специалисты Autocar хвалят за постоянный полный привод, прочность конструкции и при этом "легковой" формат кузова. Критикуют машину за высокий расход топлива, особенно у бензиновых версий.

У RAV4 третьей генерации, выпускавшийся в 2005-2012 гг., эксперты британского журнала отмечают богатое оснащение и универсальность, при этом рекомендуют перед покупкой проверять состояние днища автомобиля.

Duster первого поколения (2012-2021) журналисты характеризуют как удивительно надежный и дешевый автомобиль для зимы. Машина хороша с точки зрения проходимости даже в переднеприводных версиях, поскольку у нее высокий клиренс.

Skoda Octavia Scout второго поколения (2012-2019) британцы называют одним из идеальных выборов для зимы - высокий клиренс, полный привод, вместительный багажник, низкие эксплуатационные расходы и защита низа кузова неокрашенным тисненным пластиком.

Ford Kuga II (2012-2019) хвалят за прекрасные ездовые повадки - машина почти не кренится в крутых поворотах, при этом отличается точным рулевым управлением. Низкие эксплуатационные затраты и доступность сервиса - еще одни преимущества Форда.

Рамный субкомпактный Suzuki Jimny (1998-2018) с его подключаемым полным приводом, короткими углами въезда, съезда и рампы - это гроза бездорожья. По проходимости эта модель лучше большинства более крупных и мощных внедорожников. При этом она обладает высокой ликвидностью на рынке, правда, стоит избегать Jimny испанской сборки (в России таких и нет).

Honda CR-V второго поколения (2002-2006) в бензиновой версии Autocar называет "потрясающей покупкой". Машина с автоматически подключаемым полным приводом экономична и при этом хороша на плохих дорогах. Если за CR-V ухаживали, то служить автомобиль может долго.

Поскольку Volvo XC70 поколения P24 (2008-2016) создавался и производился в Швеции, то изначально приспособлен для эксплуатации в условиях зимы с большим количеством осадков. Преимущества автомобиля - высокий клиренс, полный привод и по сей день современный дизайн кузова и салона.