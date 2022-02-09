Mazda готовит к запуску большой кроссовер CX-60

Японская компания опубликовала первую официальную фотографию нового большого кроссовера Mazda CX-60.

Фото: Mazda Mazda

Автомобиль, премьера которого назначена на восьмое марта, построен на новой платформе классической компоновки. У «Мазды CX-60» будет продольно расположенный двигатель, основной привод на задние колёса и муфта подключения передней оси. Такую же компоновку применяют, например, Mercedes-Benz и BMW.

Пока официально опубликована только одна иллюстрация с небольшим фрагментом машины, но уже известно, как будет выглядеть новый кроссовер: недавно автомобиль заметили во время испытаний без «камуфляжа»

Шпионское фото «Мазды CX-60»

По предварительной информации, машину будут оснащать бензиновыми и дизельными шестицилиндровым моторами нового поколения. Также в модельном ряду появится подзаряжаемый гибрид.