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51 минуту назад

Mazda готовит к запуску большой кроссовер CX-60

Wroom.ru

Японская компания опубликовала первую официальную фотографию нового большого кроссовера Mazda CX-60.

Mazda готовит к запуску большой кроссовер CX-60
Фото: Mazda Mazda

Автомобиль, премьера которого назначена на восьмое марта, построен на новой платформе классической компоновки. У «Мазды CX-60» будет продольно расположенный двигатель, основной привод на задние колёса и муфта подключения передней оси. Такую же компоновку применяют, например, Mercedes-Benz и BMW.

Пока официально опубликована только одна иллюстрация с небольшим фрагментом машины, но уже известно, как будет выглядеть новый кроссовер: недавно автомобиль заметили во время испытаний без «камуфляжа»

Шпионское фото «Мазды CX-60»

По предварительной информации, машину будут оснащать бензиновыми и дизельными шестицилиндровым моторами нового поколения. Также в модельном ряду появится подзаряжаемый гибрид.

Основными рынками для новой «Мазды CX-60» станут Европа и Япония, о возможном появлении автомобиля в России информации пока нет. Позже компания выпустит ещё несколько больших кроссоверов на этой платформе.

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