Полмиллиона Kia и Hyundai могут сгореть

Kia и Hyundai обязали провести очередной масштабный отзыв автомобилей. На этот раз проверка затронет полмиллиона машин: Sportage 2014-2016 годов выпуска, а также Kia K900 и Hyundai Santa Fe, которые реализовали в период с 2016 по 2018 год на американском рынке. Национальное управление по безопасности дорожного движения США выяснило, что автомобили могут загореться даже если мотор заглушен. Причина, по которой это происходит, пока не установлена.

Фото: © Kia © Kia

О возможном дефекте заявили сами автопроизводители. По одной из версий, причина неисправности кроется в блоке ABS: в нем происходит замыкание, которое и приводит к пожару. Однако это пока неофициальное объяснение, точную причину еще предстоит установить.

За последние годы это не первый крупный отзыв для южнокорейских марок. Так, осенью 2020-го в сервисы пригласили американских владельцев полумиллиона Kia Optima, Sorento и Hyundai Santa Fe из-за возможной утечки тормозной жидкости, что грозило возгоранием двигателя.

Еще почти 642,3 тысячи машин отозвали в Южной Корее в 2019 году: тогда отзыв затронул Grand Starex, коммерческий Porter 2 и микроавтобус Solati из-за «скачущих» оборотов двигателя, а также Kia Sorento, у которого нестабильно работала система предотвращения лобовых столкновений. В том же году из-за проблем с турбомоторами 2.4 и 2.0 Hyundai и Kia отозвали более 300 тысяч автомобилей в Канаде. Ремонт требовался Hyundai Sonata (2011-2019), Santa Fe (2019) и Santa Fe Sport (2013–2018), Veloster (2019) и Tucson (2014, 2015, 2019), а также новым Kia Optima, Sorento и Sportage.