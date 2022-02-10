Появились первые изображения "приборки" новой Lada Vesta

В открытой базе Роспатента появились изображения лицевой панели комбинации приборов. В СМИ предполагают, что эту приборку получит рестайлинговая Lada Vesta.

Фото: LADA LADA

В отличие от современной Vesta, у обновленной модели приборная панель будет состоять из «двух» колодцев вместо трех. Судя по изображениям, на дисплей бортового компьютера будут выводиться время, температура, уровень топлива и информация о положении дверей. В верхней части на изображениях можно заметить слово ECO.

fips.ru

Бело-оранжевая цветовая схема «приборки» сохранилась с дорестайлинговой Vesta и семейства XRay. В таком же стиле оформлена и цифровая приборная панель, фотографии которой попали в Сеть в прошлом году — считается, что ее будут устанавливать на топовые комплектации обновленной модели.

Обновление модели Vesta станет самым крупным за семь лет ее существования. Первый тизер новинки «АвтоВАЗ» показал в январе этого года. Ожидается, что помимо «цифровой приборки» автомобили получат полностью светодиодную переднюю оптику, обновленную решетку радиатора и большой вертикальный планшет мультимедиа-системы в салоне.

По данным инсайдеров, обновленные Lada Vesta начнут отгружать в дилерские центры в конце февраля 2022 года, а продажи стартуют к концу марта.