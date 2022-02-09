Нужна ли в автомобиле розетка на 220 В? Мнение автоэкспертов

Специалист издания iReactor Дмитрий Попов поделился своим мнением с российскими автомобилистами о необходимости оснащения современных автомобилей бытовой розеткой на 220 вольт.

Фото: shuterstock.com shuterstock.com

Автоэксперт отметил, что сам с нетерпением ждёт их появления отчасти потому, что любит активный отдых жизни и такая полезная функция была бы как раз кстати.

По мнению Дмитрия Попова, штатный прикуриватель нельзя считать достойной альтернативой розетке, поскольку его мощность недостаточна даже для того, чтобы зарядить аккумулятор современного смартфона за короткий срок.

Специалист добавил, что для получения необходимого напряжения вполне хватило бы пятисот ватт или одного киловатта. С такими показателями в автомобиле спокойно можно будет подключить фен, электрический чайник, зарядку для ноутбука и прочие важные вещи.