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1 час назад

Нужна ли в автомобиле розетка на 220 В? Мнение автоэкспертов

Gismeteo

Специалист издания iReactor Дмитрий Попов поделился своим мнением с российскими автомобилистами о необходимости оснащения современных автомобилей бытовой розеткой на 220 вольт.

Нужна ли в автомобиле розетка на 220 В? Мнение автоэкспертов
Фото: shuterstock.comshuterstock.com

Автоэксперт отметил, что сам с нетерпением ждёт их появления отчасти потому, что любит активный отдых жизни и такая полезная функция была бы как раз кстати.

По мнению Дмитрия Попова, штатный прикуриватель нельзя считать достойной альтернативой розетке, поскольку его мощность недостаточна даже для того, чтобы зарядить аккумулятор современного смартфона за короткий срок.

Специалист добавил, что для получения необходимого напряжения вполне хватило бы пятисот ватт или одного киловатта. С такими показателями в автомобиле спокойно можно будет подключить фен, электрический чайник, зарядку для ноутбука и прочие важные вещи.

В заключение Попов подчеркнул, что автомобильная опция, с помощью которой можно будет «запитать» сторонние электрические приборы, выведет процесс использования машины на новый уровень.

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