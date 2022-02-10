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3 часа назад

Hyundai начала зимние тесты нового Solaris

Южный автомобильиещё 1

Корейская компания начала испытания нового Hyundai Solaris, который в некоторых странах мира известен под названиями Verna и Accent.

Hyundai начала зимние тесты нового Solaris
Фото: CarscoopsCarscoops

Портал Carscoops опубликовал фотографии закамуфлированного автомобиля во время зимних тестов на дорогах общего пользования. Машина скрыта под плотным слоем камуфляжа, но некоторые черты все же рассмотреть можно. Форма кузова новой Verna/Accent/Solaris похожа на модель Hyundai Elantra седьмого поколения.

Предполагается, что автомобиль получит двигатели, которые устанавливаются на актуальное поколение Hyundai Solaris/Verna/Accent.

Carscoops
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