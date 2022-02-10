Большинство россиян готово доносить на нарушителей ПДД

Большинство российских автомобилистов положительно оценили возможность доносить на нарушителей правил дорожного движения, которую планируют внедрить через новый сервис на «Госуслугах». Согласно исследованию портала Drom, подавать жалобы онлайн собираются две трети водителей (67 процентов). Однако примерно половина из них готова следить за порядком только при одном условии – что их «не будут дергать лично».

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Треть респондентов отметили, что не собираются жаловаться на соотечественников. Причины оказались разными: 24 процента назвали такую практику «стукачеством», а оставшиеся девять процентов заявили, что не будут пользоваться сервисом из-за лени.

Самый большой процент водителей, готовых доносить на нарушителей, проживает в Москве и Санкт-Петербурге – около 80 процентов местных жителей высказались «за». А вот в Забайкальском крае, Кемеровской области и Хакасии жаловаться собираются менее 60 процентов.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», сомневаются в эффективности сервиса. По словам главы общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константина Крохмаля, стоит ввести денежную компенсацию за «легальное стукачество», как в Европе: к примеру, если водитель в результате жалобы оштрафован на пять тысяч рублей, пользователю «на телефон» зачисляют 500 рублей.

Адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько считает, что все жалобы должны проверяться, а это непросто, так как для разбирательства нужно вызывать собственников, которые могут попросту не прийти. В результате 90-99 процентов жалоб окажутся отправленными впустую, заключил он, если, конечно, не будет изменено законодательство.