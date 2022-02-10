Что выгоднее: купить или подписаться на автомобиль?

Авторынок переживает непростые времена. Как новые, так и подержанные автомобили сильно выросли в цене, к тому же многие модели авто стало практически невозможно купить. Так или иначе, автомобилисты ищут альтернативу. Ей может стать активно набирающая обороты подписка на автомобиль. Сейчас эта услуга представлена как у автопроизводителей, так и в различных сервисах, где можно выбрать автомобиль подходящей марки и комплектации. Мы решили посчитать, насколько это затратно и выгодно ли брать подписку, если нужен собственный автомобиль.

Для расчета взяли Skoda Karoq — кроссовер, популярный у россиян. Его розничная стоимость в комплектации Ambition с полным приводом и двигателем 1,4 л составляет 2 100 000 рублей. Рассмотрим стоимость транспортного средства и его обслуживания при покупке за наличные, в кредит, а также при подписке на этот автомобиль в сервисе СберАвтоподписка. Периодом использования автомобиля будем считать 3 года.

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Покупка за наличные

224 000 рублей — за страхование;

244 000 рублей — за обслуживание;

15 750 рублей — за налоги. Покупка автомобиля за наличные проще, чем, например, оформление кредита. Но процесс тоже энергозатратный — нужно определиться с идеальной моделью (а на фоне дефицита рынка это сделать в разы сложнее), посетить несколько салонов, выбрать комфортного для себя дилера, понять, что авто соответствует ожиданиям, оформить все документы. После этого оплатить полную стоимость автомобиля. В случае со Skoda Karoq сумма составит 2 100 000 рублей. Плюс необходимо будет потратиться на страховку, обслуживание и налоги. За три года придется заплатить:

Итого 2 583 750 рублей чистых расходов без учета стоимости парковки и бензина.

Если бы вы положили в банк под 8% все расходы, которые вы несете, то через 3 года вы бы заработали 866 000 рублей. Это называется упущенной выгодой.

По оценкам экспертов, через три года Skoda Karoq можно будет продать за 1 600 000 рублей.

Таким образом, с учетом упущенной выгоды и продажи автомобиль будет стоить 1 849 750 рублей за 3 года.

Покупка в кредит

В этом случае покупатели тратят больше энергии, сил и нервов, так как к списку выше добавляется ещё постановка автомобиля на учет, выбор кредитной организации с выгодными условиями и внесение первоначального взноса. Кстати, он составит 210 000 рублей за Skoda Karoq Ambition (10% от стоимости). Также нужно будет платить проценты банку: около 370 250 рублей за три года. В общей сложности полная стоимость автомобиля в кредит с учетом всех расходов на ТО, страховку, шины, налоги составит 2 954 000 рублей. Упущенная выгода в схеме с кредитом составит порядка 660 000 рублей. Стоимость продажи рассматриваем ту же — 1 600 000 рублей.

Таким образом, с учетом упущенной выгоды и продажи автомобиль будет стоить 2 014 000 рублей за 3 года.

Подписка на автомобиль

Подписка на автомобиль — это аренда на длительный срок — от 6 месяцев до 3 лет. Для оформления подписки вам не нужно отдавать всю сумму сразу — только ежемесячный платёж, а получить машину можно за несколько дней. Вам предложат на выбор новые автомобили в разных комплектациях. Сервис также берёт на себя регистрацию, страховку, налоги, техобслуживание, сезонную замену шин и их хранение. Парковку, заправку, мойку вы оплачиваете сами.

Ежемесячный платёж за Skoda Karoq в сервисе СберАвтоподписка составит 39 550 рублей. Сумма платежей за три года — 1 423 800 рублей. Если эту сумму положить в банк под проценты, то за три года можно заработать 189 000 рублей.

Таким образом, с учетом упущенной выгоды подписка на автомобиль будет стоить 1 612 800 рублей за 3 года.