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1 час назад

Американцев попросили описать автомобиль мечты. Результаты удивили

Motor.ru

Эксперты платформы по поиску автостраховщиков Compare.com решили узнать, как выглядит машина мечты для американцев. Для этого они опросили 1172 жителей США – 56 процентов мужчин и 43 процента женщин – в возрасте от 18 до 80 лет. Оказалось, что большинство не находит Ferrari, Lamborghini или Bugatti наиболее привлекательными продуктами автопрома: как в реальности, так и в мечтах суперкарам предпочли кроссоверы.

О каком автомобиле мечтают американцы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сегмент кроссоверов, или SUV («спортивно-утилитарный автомобиль»), набрал 30 процентов голосов, что сделало его самым популярным в опросе. Наиболее предпочтительным цветом кузова американцы назвали черный. Вседорожники на протяжении нескольких лет доминируют на рынке, и, судя по всему, не собираются сдавать позиций: по прогнозам экспертов, к 2025 году на них будет приходиться до 78 процентов продаж.

Однако выбор разнится в зависимости от стиля жизни респондентов. Так, о черном кроссовере (причем марки BMW) мечтают американцы с детьми, любители долгих заездов – о синем купе Audi, городские жители – снова о BMW, но в кузове седан и белого цвета. Патриотичный выбор сделали только обитатели сельской местности, проголосовав за красный пикап Chevrolet.

BMW оказался самым желанным брендом и в целом: лучшим его назвали 25 процентов респондентов, которых не смущают огромные «ноздри» решетки радиатора на новых моделях. Впрочем, среди наиболее важных характеристик дизайн экстерьера занимает только седьмое место, а в первой тройке числятся управляемость, долговечность и качество материалов в салоне. Для женщин-водителей главным фактором оказался комфорт, а безопасность они оценили выше, чем мужчины.

На втором месте среди марок расположилась Ford, на третьем – Audi, а на четвертом – Chevrolet. Желание владеть электрокаром Tesla выказал только один из 10 американцев, или 11 процентов опрошенных. Примечательно, что Toyota в первой тройке не оказалось, хотя по результатам реальных продаж она занимает второе место после Ford.

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