О каком автомобиле мечтают американцы

Эксперты платформы по поиску автостраховщиков Compare.com решили узнать, как выглядит машина мечты для американцев. Для этого они опросили 1172 жителей США – 56 процентов мужчин и 43 процента женщин – в возрасте от 18 до 80 лет. Оказалось, что большинство не находит Ferrari, Lamborghini или Bugatti наиболее привлекательными продуктами автопрома: как в реальности, так и в мечтах суперкарам предпочли кроссоверы.

Сегмент кроссоверов, или SUV («спортивно-утилитарный автомобиль»), набрал 30 процентов голосов, что сделало его самым популярным в опросе. Наиболее предпочтительным цветом кузова американцы назвали черный. Вседорожники на протяжении нескольких лет доминируют на рынке, и, судя по всему, не собираются сдавать позиций: по прогнозам экспертов, к 2025 году на них будет приходиться до 78 процентов продаж.

Однако выбор разнится в зависимости от стиля жизни респондентов. Так, о черном кроссовере (причем марки BMW) мечтают американцы с детьми, любители долгих заездов – о синем купе Audi, городские жители – снова о BMW, но в кузове седан и белого цвета. Патриотичный выбор сделали только обитатели сельской местности, проголосовав за красный пикап Chevrolet.

BMW оказался самым желанным брендом и в целом: лучшим его назвали 25 процентов респондентов, которых не смущают огромные «ноздри» решетки радиатора на новых моделях. Впрочем, среди наиболее важных характеристик дизайн экстерьера занимает только седьмое место, а в первой тройке числятся управляемость, долговечность и качество материалов в салоне. Для женщин-водителей главным фактором оказался комфорт, а безопасность они оценили выше, чем мужчины.