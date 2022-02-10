Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 74.80EUR 85.38
Войти в почту
1 час назад

В чем плюсы и минусы Geely Atlas Pro

Car.ru

Geely Atlas Pro — полноприводный китайский кроссовер, оснащённый трехцилиндровым турбомотором, 7-ступенчатой АКПП и множеством электронных опций, а стоит всего 2,1 млн рублей. В чём подвох? А его нет!

В чем плюсы и минусы Geely Atlas Pro
Фото: Car.ruCar.ru

Главный плюс этой модели в её интерьере и экстерьере, а точнее, они выглядят намного дороже, чем реальная стоимость автомобиля: стильные и комфортные сиденья, удобный руль, небольшой селектор АКП и массивный дисплей расположен справа от центральной консоли. И, пожалуй, то, ради чего многие покупают эту модель — брелок в виде гоночного кара, висящего в передней части салона.

Во время движения недостатков почти нет: гибридная установка обеспечивает плавный «старт» и дальнейшую езду. Однако подвеска может напомнить о себе на неровной поверхности, но это не критично. Разгоняется кроссовер до 100 км/ч за 10 секунд.

Из премиальных опций хотелось бы отметить круиз-контроль, с помощью которого можно держать дистанцию от едущего впереди автомобиля, а также система, позволяющая не съезжать с полосы.

На бездорожье автомобиль себя чувствует хорошо, если знать меру. Полный привод работает по стандартной схеме. Дорожный просвет небольшой — 171 мм. Важное для кроссовера плоское днище тут тоже имеется.

Стоит ли его брать? Однозначно. Но лучше перед покупкой взять его на тест-драйв и прочувствовать все прелести этого кроссовера.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители