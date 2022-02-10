В чем плюсы и минусы Geely Atlas Pro

Geely Atlas Pro — полноприводный китайский кроссовер, оснащённый трехцилиндровым турбомотором, 7-ступенчатой АКПП и множеством электронных опций, а стоит всего 2,1 млн рублей. В чём подвох? А его нет!

Главный плюс этой модели в её интерьере и экстерьере, а точнее, они выглядят намного дороже, чем реальная стоимость автомобиля: стильные и комфортные сиденья, удобный руль, небольшой селектор АКП и массивный дисплей расположен справа от центральной консоли. И, пожалуй, то, ради чего многие покупают эту модель — брелок в виде гоночного кара, висящего в передней части салона.

Во время движения недостатков почти нет: гибридная установка обеспечивает плавный «старт» и дальнейшую езду. Однако подвеска может напомнить о себе на неровной поверхности, но это не критично. Разгоняется кроссовер до 100 км/ч за 10 секунд.

Из премиальных опций хотелось бы отметить круиз-контроль, с помощью которого можно держать дистанцию от едущего впереди автомобиля, а также система, позволяющая не съезжать с полосы.

На бездорожье автомобиль себя чувствует хорошо, если знать меру. Полный привод работает по стандартной схеме. Дорожный просвет небольшой — 171 мм. Важное для кроссовера плоское днище тут тоже имеется.