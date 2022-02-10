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1 час назад

Nissan подготовил три шоу-кара на базе пикапа Frontier

Car.ru

Конструкторы японского автомобильного концерна Nissan разработали сразу три новых модификации транспортных средств, созданных на базе пикапа Frontier.

Nissan подготовил три шоу-кара на базе пикапа Frontier
Фото: Car.ruCar.ru

Торжественная презентация запланирована на 12 февраля текущего года. Новые модели получат название Project 72X, Project Hardbody и Project 72X, а также Project Adventure. Все модели представляют собой ранее выпускаемые пикапы марки, которые когда-то были востребованы на мировом рынке и продавались, в том числе, и на рынке России.

Новые машины будут отличаться более высоким дорожным просветом и доработанными техническими параметрами. Кроме того, в оснащение войдет система багажных отделений, получившая название Yakima, дополнительные палатки, которые будут использованы во время путешествия на этих авто и аудиосистема Kicker.

Производитель японского автомобильного концерна планирует сделать все возможное для того, чтобы выпущенные модели оказались востребованы на рынке. Выпуск этих машин, скорее всего, будет лимитированным. Напомним, обновленный автомобиль Frontier поколения D21 выпускают с июля прошлого года.

Автомобиль пользуется спросом на мировом рынке. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, когда покупателям предлагали авто прошлого поколения, продажи выросли на 115%. Не исключено, что это связано с произошедшими доработками.

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