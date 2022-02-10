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1 час назад

30-летний ВАЗ-2109 без пробега продают в России по цене BMW X6

Motor.ru

На сайте Авто.ру выставили на продажу красный ВАЗ-2109 образца 1992 года выпуска. Он стал самой дорогой моделью серии, доступной в России. Экспортная версия никогда не выезжала на дороги и даже не проходила предпродажную подготовку. С момента выпуска хэтчбек проехал всего 11 километров. За идеально сохранившуюся «капсулу времени» продавец планирует выручить семь миллионов рублей, что сопоставимо со стоимостью BMW X6 в базовой комплектации.

30-летнюю «девятку» без пробега продают по цене BMW X6
Фото: © Авто.ру© Авто.ру

Судя по фотографиям, ВАЗ-2109 сохранился идеально. На лакокрасочном покрытии «девятки» отсутствуют следы эксплуатации, а моторный отсек и вовсе выглядит нетронутым. В таком же идеальном состоянии находятся салон и днище хэтчбека.

Кроме того, на капоте и крышке багажника до сих пор сохранились заводские пломбы. При этом на машину с момента производства не успели установить зеркала заднего вида и щетки стеклоочистителя. В движение «девятку» приводит 1,3-литровый карбюраторный двигатель мощностью 64 лошадиные силы.

Авто.ру

Помимо отечественного рынка ВАЗ-2109 экспортировали в западную Европу и Канаду.

За 30-летнюю «капсулу времени» с пробегом 11 километров продавец запросил семь миллионов рублей. Примерно за эту же цену можно приобрести BMW X6. Стоимость немецкого кроссовера у дилеров начинается от 7 100 000 рублей.

В ноябре прошлого года в России появился в продаже ВАЗ-2109 образца 1992 года, который почти всю жизнь провел в гараже. За идеально сохранившийся хэтчбек продавец запросил полтора миллиона рублей.

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