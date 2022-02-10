Lexus показал новый электрический суперкар

Эту неделю Lexus посвятила анонсам своей будущей линейки электромобилей: в понедельник представили кроссовер RZ 450e, во вторник — крупный трехрядный Electrified SUV, а в среду — четырехдверку Electrified Sedan, которая станет батарейным преемником IS. Сегодня, в четверг, в официальном Twitter-аккаунте марки опубликовали видео, посвященное электрическому наследнику LFA. При его разработке, как утверждается в соцсетях компании, использовался некий «секретный ингредиент» оригинального LFA.

Фото: © Lexus / Twitter.com © Lexus / Twitter.com

Следуя своей же логике, Lexus присвоил новинке название Electrified Sport, хотя в будущем, скорее всего, у всей линейки появятся собственные индексы. В ролике новинка соревнуется на трассе с LFA, что намекает на преемственность модели. Можно рассмотреть детали экстерьера: длинный капот, короткий задний свес и оптику в том же стиле, что и у других электрокаров, анонсированных на этой неделе.

Lexus / Twitter.com

Ранее в Lexus уже намекали на то, что в разработке находится быстрый батарейный суперкар, тогда же были озвучены некоторые предварительные цифры: с места до 100 километров в час новинка будет разгоняться примерно за две секунды, а на одном заряде батареи сможет проехать до 700 километров.

An EV supercar with the 'secret sauce' from the LFA. #Lexus Electrified Sport Concept. pic.twitter.com/RX4GCwXt4F— Lexus UK (@LexusUK) February 4, 2022 На последних секундах видео Lexus показал всю линейку, которая включает пять электрокаров. Четыре из них уже показали, а пятый — кабриолет справа на заднем плане — скорее всего, рассекретят завтра.