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3 часа назад

Наследник LFA: Lexus показал новый электрический суперкар

Motor.ru

Эту неделю Lexus посвятила анонсам своей будущей линейки электромобилей: в понедельник представили кроссовер RZ 450e, во вторник — крупный трехрядный Electrified SUV, а в среду — четырехдверку Electrified Sedan, которая станет батарейным преемником IS. Сегодня, в четверг, в официальном Twitter-аккаунте марки опубликовали видео, посвященное электрическому наследнику LFA. При его разработке, как утверждается в соцсетях компании, использовался некий «секретный ингредиент» оригинального LFA.

Lexus показал новый электрический суперкар
Фото: © Lexus / Twitter.com© Lexus / Twitter.com

Следуя своей же логике, Lexus присвоил новинке название Electrified Sport, хотя в будущем, скорее всего, у всей линейки появятся собственные индексы. В ролике новинка соревнуется на трассе с LFA, что намекает на преемственность модели. Можно рассмотреть детали экстерьера: длинный капот, короткий задний свес и оптику в том же стиле, что и у других электрокаров, анонсированных на этой неделе.

Lexus / Twitter.com

Ранее в Lexus уже намекали на то, что в разработке находится быстрый батарейный суперкар, тогда же были озвучены некоторые предварительные цифры: с места до 100 километров в час новинка будет разгоняться примерно за две секунды, а на одном заряде батареи сможет проехать до 700 километров.

На последних секундах видео Lexus показал всю линейку, которая включает пять электрокаров. Четыре из них уже показали, а пятый — кабриолет справа на заднем плане — скорее всего, рассекретят завтра.

Согласно стратегии электрификации модельного ряда Lexus, уже в этом десятилетии автопроизводитель выпустит минимум по одному электрокару в каждом классе, в том числе пока не анонсированные универсалы. Полный отказ от автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания Lexus запланировал на 2035 год.

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