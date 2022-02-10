Как отличить действующую дорожную камеру от муляжа

На российских дорогах, помимо действующих комплексов фото- и видеофиксации нарушений дорожного движения, ставятся и муляжи. Задача последних – дисциплинировать водителей. Отличить устройства-обманки можно по ряду признаков.
Где обычно устанавливают муляжи
Чаще всего их располагают в тех местах, где раньше уже работала настоящая камера. Последняя же переносится в другое место, где раньше висел муляж либо вообще не было систем слежения за автомобильным движением. Муляжи могут устанавливать и на малозагруженных участках, где недостаточно высокий трафик и нарушителей, как правило, немного.
Как отличить настоящую дорожную камеру
Есть несколько вариантов:
- простой способ – использовать портативный радар-детектор. Если прибор не улавливает радиоволн, которые испускает стационарный локатор, и не подает звуковых сигналов, соответственно, перед вами "обманка";
- муляж обычно хорошо заметен издалека. Он, как правило, имитирует комплекс "Стрелка". При этом стандартный комплект стационарного оборудования настоящего прибора состоит из трех блоков. Камеру с радаром обычно располагают рядом на одной мачте, а вычислительный модуль – отдельно на столбе, пишет "АиФ". Оборудование переплетено проводами, которые плотно закреплены. Все ящики закрыты и защищены от снега. Муляжи же часто устанавливают кое-как. У них нет большого количества кабелей, нередко имеются пустые отверстия в корпусе, может отсутствовать корпус вычислительного модуля;
- большинство комплексов фиксации нарушений оборудованы источником инфракрасного излучения. Если настроить видеорегистратор или смартфон в держателе так, чтобы фокус объектива был направлен прямо на мачту, при проезде в зоне действия этой подсветки на записи можно заметить легкое розоватое помаргивание лампочек. У муляжа, соответственно, такого свечения не будет;
- наконец, можно свериться со схемами, которые распространяет ГИБДД. На электронных картах имеется вся информация о комплексах фото- и видеофиксации.
В России вот уже несколько лет за большинством нарушений ПДД наблюдают дорожные камеры. В настоящее время на дорогах можно встретить большое разнообразие комплексов, каждый из которых отличается по внешнему виду и функционалу. "Профиль" подобрал самые распространенные из них.