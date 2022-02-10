Как отличить действующую дорожную камеру от муляжа

Где обычно устанавливают муляжи

Чаще всего их располагают в тех местах, где раньше уже работала настоящая камера. Последняя же переносится в другое место, где раньше висел муляж либо вообще не было систем слежения за автомобильным движением. Муляжи могут устанавливать и на малозагруженных участках, где недостаточно высокий трафик и нарушителей, как правило, немного.