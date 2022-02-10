Ford сделал Bronco для любителей дикой природы

В гамме нового Ford Bronco уже есть несколько версий, названных в честь крупных национальный парков США, а теперь к ним добавилась ещё одна — Everglades. Внедорожник адресован тем, кто хочет отправиться вглубь дикой природы, а потому штатно оснащен шноркелем, лебедкой и пакетом Sasquatch, в который входят мосты Dana 44 AdvanTEK с электронными блокировками и передаточным числом 4,7:1, длинноходные амортизаторы Bilstein, а также система переключения ездовых режимов G.O.A.T. с семью профилями.

Фото: © Ford © Ford

Новый Ford Bronco Everglades отличается от собратьев оквадраченными колесными арками с расширителями из пакета Sasquatch. На передних крыльях — топографическая карта заповедника «Эверглейдc», давшего внедорожнику своё имя. Штатно такие машины оснащены силовым бампером Ford Performance, лебедкой Warn Zeon 10-S и шноркелем с быстросъемными двухсторонними вентиляционными решетками под разные условия движения. Всё это поможет машине передвигаться по заболоченной местности.

Благодаря шноркелю и приподнятым воздуховодам под днищем, Everglades может преодолевать броды глубиной до 925 миллиметров, тогда как для обычного «Бронко» заявлены 851 миллиметр. К тому же внедорожник оборудован усилителями порогов и стальной защитой от версий Black Diamond и Badlands.

Под капотом — турбомотор 2.3 EcoBoost мощностью 304 лошадиные силы и 441 Нм крутящего момента, совмещенный с десятидиапазонным автоматом SelectShift. Привод полный. Суммарное передаточное число трансмиссии — 67,8:1 (максимум для «Бронко» — 94,75:1).

Ford

Bronco Everglades предложат только в четырехдверном кузове и в пяти цветах. Заказы на внедорожники начнут принимать в марте, а поставки начнутся летом.