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2 часа назад

Ford сделал Bronco для любителей дикой природы

Motor.ru

В гамме нового Ford Bronco уже есть несколько версий, названных в честь крупных национальный парков США, а теперь к ним добавилась ещё одна — Everglades. Внедорожник адресован тем, кто хочет отправиться вглубь дикой природы, а потому штатно оснащен шноркелем, лебедкой и пакетом Sasquatch, в который входят мосты Dana 44 AdvanTEK с электронными блокировками и передаточным числом 4,7:1, длинноходные амортизаторы Bilstein, а также система переключения ездовых режимов G.O.A.T. с семью профилями.

Ford сделал Bronco для любителей дикой природы
Фото: © Ford© Ford
Новый Ford Bronco Everglades отличается от собратьев оквадраченными колесными арками с расширителями из пакета Sasquatch. На передних крыльях — топографическая карта заповедника «Эверглейдc», давшего внедорожнику своё имя. Штатно такие машины оснащены силовым бампером Ford Performance, лебедкой Warn Zeon 10-S и шноркелем с быстросъемными двухсторонними вентиляционными решетками под разные условия движения. Всё это поможет машине передвигаться по заболоченной местности.

Благодаря шноркелю и приподнятым воздуховодам под днищем, Everglades может преодолевать броды глубиной до 925 миллиметров, тогда как для обычного «Бронко» заявлены 851 миллиметр. К тому же внедорожник оборудован усилителями порогов и стальной защитой от версий Black Diamond и Badlands.

Под капотом — турбомотор 2.3 EcoBoost мощностью 304 лошадиные силы и 441 Нм крутящего момента, совмещенный с десятидиапазонным автоматом SelectShift. Привод полный. Суммарное передаточное число трансмиссии — 67,8:1 (максимум для «Бронко» — 94,75:1).

Ford

Bronco Everglades предложат только в четырехдверном кузове и в пяти цветах. Заказы на внедорожники начнут принимать в марте, а поставки начнутся летом.

Цена — от 53 000 долларов, или 3,95 миллиона рублей. Для сравнения: топовый Bronco First Edition сейчас стоит от 56 915 долларов (4,25 миллиона рублей), а начальный Base — от 28 500 долларов (2,13 миллиона рублей).

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