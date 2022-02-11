BMW iX уступает Hyundai Ioniq 5 и Tesla Model Y в «лосином тесте»

Проведенные испытания показали, что обновленный баварский электрифицированный кроссовер BMW iX существенно уступает конкурентам - Hyundai Ioniq 5 и Tesla Model Y.

Так называемый «лосиный тест» показал, что баварский производитель существенно не проработал некоторые аспекты безопасности в BMW iX, которые играют важное значение в дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Больше всего организаторов тестов удивила реакция кроссовера на манёвр, совершаемый от неожиданного препятствия, возникшего на дороге.

Пройти испытания транспортное средство смогло только со скоростью 74 километра в час, что также говорит о его слабых динамических параметрах. Электромобиль разработан только для активной эксплуатации в городской среде, а вот за городом показатели динамики существенно снижаются.

Производитель уверен, что основные сложности связаны с массой транспортного средства, которая составляет 2,5 тонны. Под капотом находится 326 сильная электрифицированная силовая установка. На российским рынке также будут представлены комплектации, мощность которых составит 523 и 619 лошадиных сил.