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2 часа назад

Автоконцерн АВТОВАЗ запатентовал дизайн внедорожника LADA Niva Travel

Car.ru

Руководство отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ официально получило патент на выпуск обновленного внедорожника LADA Niva Travel.

АВТОВАЗ запатентовал дизайн обновленного внедорожника LADA Niva Travel
Фото: РоспатентРоспатент

После оформления бумаг в Сети показали фотографии будущего внедорожника российской сборки. Снимки доработанной версии появились сразу после их размещения в базе Роспатента. Рассматривая их можно сказать о том, что внедорожник получит не большое количество доработок и все они, будут направлены на улучшение дизайна модели.

Роспатент
Роспатент

В оснащение LADA Niva Travel входит водительская подушка безопасности, электропривод зеркал, стеклоподъемники, подогрев сидений, ABS, а также специальные крепления для задних кресел, позволяющие разбирать их практически в ровный пол. В движение LADA Niva Travel приводит 1,7 литровый двигатель мощностью 80 лошадиных сил. Вместе с ним работает пятиступенчатая коробка передач.

В салоне использован простой тканевый отделочный материал, а также довольно жесткий пластик. В Сети есть предположения о том, что производитель не решил проблему с шумоизоляцией, поэтому во время эксплуатации на высокой скорости могут возникать различные звуки и посторонний шум.

Стоимость базовой модификации составит 972 000 рублей. В сравнении с актуальной комплектацией ценник вырастет на 93 000 рублей. Продажи LADA Niva Travel запланированы на вторую половину текущего года.

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