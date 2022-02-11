АВТОВАЗ запатентовал дизайн обновленного внедорожника LADA Niva Travel

Руководство отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ официально получило патент на выпуск обновленного внедорожника LADA Niva Travel.

Фото: Роспатент Роспатент

После оформления бумаг в Сети показали фотографии будущего внедорожника российской сборки. Снимки доработанной версии появились сразу после их размещения в базе Роспатента. Рассматривая их можно сказать о том, что внедорожник получит не большое количество доработок и все они, будут направлены на улучшение дизайна модели.

Роспатент

Роспатент

В оснащение LADA Niva Travel входит водительская подушка безопасности, электропривод зеркал, стеклоподъемники, подогрев сидений, ABS, а также специальные крепления для задних кресел, позволяющие разбирать их практически в ровный пол. В движение LADA Niva Travel приводит 1,7 литровый двигатель мощностью 80 лошадиных сил. Вместе с ним работает пятиступенчатая коробка передач.

В салоне использован простой тканевый отделочный материал, а также довольно жесткий пластик. В Сети есть предположения о том, что производитель не решил проблему с шумоизоляцией, поэтому во время эксплуатации на высокой скорости могут возникать различные звуки и посторонний шум.