Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
1 час назад

Эксперты журнала «За рулем» назвали 4 плюса и 3 минуса Hyundai Creta второго поколения

Южный автомобиль

Эксперты автомобильного журнала «За рулем» перечислили главные преимущества и недостатки кроссовера Hyundai Creta второго поколения.

Эксперты назвали плюсы и минусы Hyundai Creta второго поколения
Фото: Hyundai Hyundai

Так, главным преимуществом Hyundai Creta назвали использование атмосферных двигателей и классический автоматических коробок передач.

Вторым преимуществом Hyundai Creta эксперты назвали разнообразие комплектаций, а также комбинаций моторов и коробок передач.

Третьим плюсом стало большое количество полезных электронных помощников и аксессуаров. У Hyundai Creta есть датчик дождя, омыватель камеры заднего вида, USB-порты для задних пассажиров.

На топовых версиях есть панорамная крыша, система кругового обзора, контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль, чем не могут похвастать конкуренты Hyundai Creta.

Четвертым преимуществом Hyundai Creta стал просторный салон и вместительный багажник. В новом поколении объем багажного отделения увеличился на 31 литр.

К существенным недостаткам Hyndai Creta эксперты причислили неоднозначную внешность нового кроссовера. Многим фанатам марки новый дизайн кроссовера не понравился, однако уже скоро внешность Hyundai Creta планируют обновить в стилистике старшей модели Hyundai Tucson.

Слабый свет и отсутствие омывателя фар назвали еще одним недостатком кроссовера Hyundai Creta. Ближний и дальний свет не отличается дальностью лучей.

Третьим недостатком Hyundai Creta стал дешевый пластик, который выглядит бюджетно в багажнике и в салоне. Кроме того, пластиковые элементы салона легко царапаются.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители