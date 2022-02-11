Эксперты назвали плюсы и минусы Hyundai Creta второго поколения

Эксперты автомобильного журнала «За рулем» перечислили главные преимущества и недостатки кроссовера Hyundai Creta второго поколения.

Фото: Hyundai Hyundai

Так, главным преимуществом Hyundai Creta назвали использование атмосферных двигателей и классический автоматических коробок передач.

Вторым преимуществом Hyundai Creta эксперты назвали разнообразие комплектаций, а также комбинаций моторов и коробок передач.

Третьим плюсом стало большое количество полезных электронных помощников и аксессуаров. У Hyundai Creta есть датчик дождя, омыватель камеры заднего вида, USB-порты для задних пассажиров.

На топовых версиях есть панорамная крыша, система кругового обзора, контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль, чем не могут похвастать конкуренты Hyundai Creta.

Четвертым преимуществом Hyundai Creta стал просторный салон и вместительный багажник. В новом поколении объем багажного отделения увеличился на 31 литр.

К существенным недостаткам Hyndai Creta эксперты причислили неоднозначную внешность нового кроссовера. Многим фанатам марки новый дизайн кроссовера не понравился, однако уже скоро внешность Hyundai Creta планируют обновить в стилистике старшей модели Hyundai Tucson.

Слабый свет и отсутствие омывателя фар назвали еще одним недостатком кроссовера Hyundai Creta. Ближний и дальний свет не отличается дальностью лучей.