Нынешнее поколение Lada Granta станет последним

Несколькими днями ранее стало известно, что на АвтоВАЗе началась активная подготовка к выпуску автомобилей на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan. Тогда же паблик Avtograd News Вконтакте со ссылкой на инсайдеров сообщил, что первенцем на новой «тележке» станет седан с условным названием «Гранта-2», и некоторые СМИ предположили, что речь идет о модели следующего поколения. Однако АвтоВАЗ не подтвердил эту информацию: в компании заявили, что нового поколения у Гранты не будет.

Фото: © Lada © Lada

Летом прошлого года президент АвтоВАЗа Николя Мор рассказал о планах автопроизводителя на ближайшие четыре года: на рынок выйдут пять новых автомобилей Lada, в числе которых Niva следующего поколения, а также семейство автомобилей B-класса. Еще тогда слова Мора интерпретировали как намек на появление новой Granta, которая тоже относится к B-классу и выпускается в кузовах седан, лифтбек, хэтчбек и универсал.

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Актуальное семейство Granta базируется на собственной платформе, однако в течение ближайших нескольких лет все модели Lada будут переведены на французскую архитектуру CMF-B. Гранту, по всей видимости, под новую «тележку» решили не адаптировать.

В разговоре с «Мотором» руководитель пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинский подтвердил, что речь идет о совершенно новом семействе автомобилей B-класса с собственным названием, которое не имеет отношения к актуальной Granta. А новое поколение Lada Granta не планируется вовсе.

Фотографии кузовов неких тестовых автомобилей, которые распространил Avtograd News, были сделаны предположительно в комплексе окраски СКП Kalina (на этой линии выпускается нынешняя Гранта). Инсайдеры сообщили, что это первые экземпляры машин на платформе CMF-B, которые затем отправляют в Научно-технический центр АвтоВАЗа, где производится финальная сборка.