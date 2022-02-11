На рынке США представлен Kia Sportage PHEV

Kia представила свой мировой бестселлер, кроссовер Sportage в версии с силовой установкой по схеме подзаряжаемого гибрида PHEV для рынка США. Sportage PHEV оснащен экономичным бензиновым двигателем с турбонаддувом, имеет аккумуляторную батарею емкостью 13,8 кВт•ч. Расчетный запас хода с использованием только электромотора (AER), по внутренней оценке, составляет 51 км (32 мили).

Фото: Kia Kia

С появлением пятого поколения Sportage кроссовер претерпел самые значительные изменения за всю свою историю. Новое поколение разработано в соответствии с новым направлением трансформации бренда, под новым девизом «Движение, которое вдохновляет».

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Продажи модели на рынке США начнутся в третьем квартале 2022 года.

Ответ на запрос в сегменте компактных кроссоверов

В состав силовой установки нового Sportage PHEV входят 1,6-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 177 л. с., электромотор мощностью 66,6 кВт и литий-ионная полимерная батарея с запасом энергии 13,8 кВт•ч. Стандартным оснащением являются 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия с системой выбора режимов движения и ассистент движения на спуске DBC (Downhill Brake Control).

Kia

Подзарядку аккумуляторной батареи можно осуществлять при помощи бортового зарядного устройства мощностью 7,2 кВт. Максимальная плотность заряда составляет 1,53 кВт/л. При подключении к зарядной станции стандарта Level-2 для полной перезарядки батареи кроссовера потребуется примерно два часа. Стандартным оснащением для Sportage PHEV стал интегрированный электронный тормоз IEB, в котором объединены функции управления и создания гидравлического давления. Линейные ощущения при торможении реализуются при помощи электронного контроля с использованием мотора. За счет этого Sportage PHEV имеет более высокую интенсивность рекуперативного торможения по сравнению со своими конкурентами, эта система также вносит свой вклад в улучшение экономичности.

Sportage PHEV, как и все семейство моделей Sportage пятого поколения, создан на платформе N3, которая была использована для Sorento. В конструкции шасси применены выполненные методом горячей штамповки детали, в значительной степени использованы сверхвысокопрочные сорта сталей. Это обеспечило более высокие значения средней прочности на растяжение и жесткости на кручение. Звукопоглощающие и изоляционные материалы снижают уровень шумов от дороги и двигателя, аэродинамических шумов. Как и все модели Sportage пятого поколения, версия PHEV – один из самых крупных кроссоверов в своем сегменте. Для пассажиров второго ряда обеспечен достаточный простор для расслабленной посадки и отдыха, запас места для ног на втором ряду – лучший в классе и составляет 100,33 см.

X-Line: баланс дизайна и высоких технологий

Sportage PHEV будет предлагаться на рынке США в двух вариантах комплектации X-Line PHEV AWD и X-Line Prestige PHEV AWD. Стилистика X-Line предлагает сочетание спортивных и внедорожных элементов во внешнем дизайне. Передний и задний бамперы имеют уникальную отделку «сатиновый хром». Боковые зеркала, рейлинги на крыше и рамки дверных стекол – отделаны черным глянцем. На автомобили устанавливаются 19-дюймовые колеса с глянцево-черным покрытием литых дисков.

Центральный элемент передней части Sportage PHEV – решетка в фирменной стилистике «улыбка тигра», которая получила «парящий» дизайн, а также дневные ходовые огни, получившие характерные очертания бумерангов. Рельефные «плечи» вокруг задних колесных арок плавно перетекают в задние фонари, выполненные в футуристической стилистике, как своеобразные прорези. Задние фонари соединены между собой тонкой черной полосой, протянувшейся через всю дверь багажного отсека.

Интерьер Sportage PHEV – это не просто салон автомобиля, а уютное пространство, в дизайне которого использованы мотивы и материалы, перекликающиеся с премиальной одеждой, мебелью и современной архитектурой. Перед глазами водителя расположен сдвоенный изогнутый панорамный экран. Общая диагональ двух дисплеев, из которых состоит этот экран, составляет около 25 дюймов (12,3 дюйма – цифровая приборная панель, и столько же – дисплей информационно-развлекательной системы).

Kia

Соответствует качеству дизайна и отделки салона и его высокотехнологичное оснащение. Штатные и опциональные решения позволяют водителю оставаться на связи, дают ему доступ в информационные сети, позволяют чувствовать себя уверенным и информированным. В обеих комплектациях штатно предусмотрена поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Расположенный под экраном информационно-развлекательной системы и имеющий интуитивно понятный алгоритм пользования тачпад позволяет управлять климатической установкой и аудиосистемой. В качестве опции доступна система кругового обзора с режимом 3D-view, позволяющим взглянуть на окружающее автомобиль пространство «с высоты птичьего полета». На комплектацию Sportage X-Line Prestige PHEV AWD штатно устанавливается аудиосистема премиум-класса Harman/Kardon.

Высокотехнологичные системы помощи дарят водителю уверенность

Модели Sportage PHEV оснащаются многочисленными решениями комплекса систем безопасности и помощи водителю DriveWise. Среди них: система контроля внимания водителя (DAW), ассистент управления дальним светом светодиодных фар (НВА), ассистенты удержания автомобиля в полосе движения (LKA) и по центру полосы движения (LFA), система предотвращения фронтальных столкновений (FCA) с функцией распознавания велосипедистов и пешеходов, предупреждение о наличии пассажиров на заднем ряду (ROA), видеокамера заднего вида с динамической разметкой изображения (RVM), система контроля свободного расстояния позади автомобиля при парковке (PDW-R), система уклонения от столкновения с объектами в слепых зонах (ВСА), ассистент предотвращения столкновений при выезде с парковки задним ходом (RCCA), система безопасного выхода из автомобиля (SEW), интеллектуальный ограничитель скорости (ISLA).