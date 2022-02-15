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47 минут назад

Раскрыты технические характеристики новой Lada Vesta

Газета.Ruиещё 4

Обновленная Lada Vesta прошла сертификацию, модель готова к производству и старту продаж. Документ «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на новинку появился в базе системы электронных паспортов, его обнаружил портал «Лада.Онлайн».

Известны технические характеристики новой Lada Vesta
Фото: LadaLada

В документе указываются технические характеристики обновленной Vesta. Габаритные размеры модели изменились: утверждается, что длина седанов и универсалов вырастет с 4410 мм до 4440 мм, а длина версий Cross — с 4424 мм до 4445 мм. Высота некоторых модификаций семейства увеличится на несколько миллиметров.

В техническом плане Lada Vesta останется прежней: после рестайлинга модель сохранит бензиновые атмосферные моторы 1.6 мощностью 106 и 113 л.с., а также безнаддувный мотор 1.8 мощностью 122 л.с. Двигатели сочетаются с механической КП и вариатором Jatco.

Ожидается, что Vesta получит новые бампера и светодиодную оптику. Салон переработают: автомобили предложат с новой передней панелью, цифровой «приборкой», вертикальным планшетом мультимедиа-системы, обновленным рулем и блоком управления климат-контролем от Renault Arkana. Презентация фейслифта Lada Vesta ожидается в первой половине этого года.

Ранее на «АвтоВАЗе» опровергли скорое завершение выпуска спортивной Lada Vesta и подтвердили, что нынешнее поколение семейства автомобилей Granta станет последним.

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