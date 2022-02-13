В Японии нашли способ повысить проходимость Land Cruiser 300

В Японии нашли способ повысить проходимость Toyota Land Cruiser 300. Местное ателье Jaos готово увеличить дорожный просвет, позаботиться о сохранности порогов, колёсных арок, бамперов и днища, установить «зубастые» покрышки с легкосплавными 20-дюймовыми дисками и силовой багажник с дополнительным светом на крыше. Дополнят комплект хромированные накладки на зеркала заднего вида, «раллийные» брызговики и кастомная выхлопная система.

Фото: © JAOS © JAOS

Переход на шины Toyo Open Country R размерности 285/55 R20 и винтовые пружины Battlez позволил увеличить дорожный просвет с 235 до 275 миллиметров. Кузов по периметру защитили пластиковыми накладками, видоизменилась нижняя часть бамперов, усилены пороги.

Сзади тюнинг-версию проще всего узнать по несколько курьезному выхлопу, перфорированным брызговикам, а также распорке на крыше. У демонстрационного Land Cruiser 300 от Jaos есть соответствующие рекламные наклейки и накладки под карбон. Двигатель и трансмиссию доработки не коснулись, а значит под капотом сохранился бензиновый 415-сильный V6 3.4.