Дилер продает Lada Vesta почти за 2 млн рублей

Приподнятый универсал Lada Vesta SW Cross в одном из дилерских центров начали продавать за 1 млн 903 тыс. рублей. Это на несколько сотен тысяч рублей выше рекомендуемой розничной цены производителя. Фотографию с прайс-листом на автомобиль опубликовали в сообществе «Лада Веста | Lada Vesta FL» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: LADA LADA

Vesta SW Cross продается с мотором мощностью 113 л.с. и «автоматом» в комплектации Luxe с пакетом Prestige. В прайс-листе на сайте «АвтоВАЗа» указано, что такой автомобиль стоит от 1,2-1,3 млн рублей.

В прайс-листе дилерского центра сказано, что дополнительное оборудование, установленное на Vesta SW Cross, оценивается почти в 600 тыс. рублей. В список «допов» среди прочего вошли сигнализация, тонировка и шумоизоляция.

Лада Веста | Lada Vesta FL/VK

С начала февраля больше десяти автопроизводителей повысили цены на автомобили. По словам эксперта, к концу года цены на машины вырастут еще на 15%.