Как убрать царапины на стекле автомобиля

Царапинам на стеклах автомобиля всё равно - бережно ли относится хозяин к своему авто или нет, они рано или поздно появятся, и каждый автовладелец должен знать, как с ними бороться.
Царапины могут появиться по двум причинам: механическим и из-за плохого ухода.
В первом случае на стёкла автомобиля воздействует окружающая среда: песок, гравий, ветки, если водитель часто любит ездить на природу.
Касательно плохого ухода, то эта причина вполне реально устраняется, достаточно лишь уделить больше внимания своему авто.
Для начала нужно провести чистку поверхности, которую вы хотите обработать для удаления царапин. Её нужно натереть специальными средствами и просушить. После нужно драпировать полиэтиленом, закреплённым на скотч, кузовные панели и стены помещения. Следующим шагом будет отметка повреждений маркером с внутренней стороны стекла.
Дальше начинается этап полировки.
1. Нужно полировать используя пасту или порошок, обрабатывая участок с повреждениями. Помимо этого, смесь необходимо нанести на войлочную основу.
2. Обрабатывается необходимый участок машинкой. Важно не допускать перегрев стекла, поэтому нужно следить за температурой и делать перерывы.
3. Когда обработан первый участок, переходим ко второму.
4. После обработки всех участков нужно всё промыть и проверить работу. При наличии дефектов повторить процедуру.