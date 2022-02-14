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1 час назад

Как убрать царапины на стекле автомобиля

Car.ruиещё 2

Царапинам на стеклах автомобиля всё равно - бережно ли относится хозяин к своему авто или нет, они рано или поздно появятся, и каждый автовладелец должен знать, как с ними бороться.

Как убрать царапины на стекле автомобиля
Фото: Car.ruCar.ru

Царапины могут появиться по двум причинам: механическим и из-за плохого ухода.

В первом случае на стёкла автомобиля воздействует окружающая среда: песок, гравий, ветки, если водитель часто любит ездить на природу.

Касательно плохого ухода, то эта причина вполне реально устраняется, достаточно лишь уделить больше внимания своему авто.

Убрать царапины можно как на СТО, так и самостоятельно. Второй вариант куда лучше и выгоднее, ибо в этом нет ничего сложного. Только нужно будет купить нужные приспособления, список ниже.
  • Полировальная машинка и порошок для полировки;
  • Несколько кругов разной жесткости;
  • Крепление на липучке;
  • Жидкость для стекол и бумажные полотенца;
  • Стирающийся маркер;
  • Пленка;
  • Скотч малярный;
  • Перчатки.

Для начала нужно провести чистку поверхности, которую вы хотите обработать для удаления царапин. Её нужно натереть специальными средствами и просушить. После нужно драпировать полиэтиленом, закреплённым на скотч, кузовные панели и стены помещения. Следующим шагом будет отметка повреждений маркером с внутренней стороны стекла.

Дальше начинается этап полировки.

1. Нужно полировать используя пасту или порошок, обрабатывая участок с повреждениями. Помимо этого, смесь необходимо нанести на войлочную основу.

2. Обрабатывается необходимый участок машинкой. Важно не допускать перегрев стекла, поэтому нужно следить за температурой и делать перерывы.

3. Когда обработан первый участок, переходим ко второму.

4. После обработки всех участков нужно всё промыть и проверить работу. При наличии дефектов повторить процедуру.

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