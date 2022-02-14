Почему цифры на спидометре всегда отличаются от показаний навигатора?

Кто врёт о скорости автомобиля — спидометр или навигатор? Давайте разберёмся в этом прямо сейчас.

Фото: © Егор Алеев/ТАСС © Егор Алеев/ТАСС

Многие водители, пользующиеся картографическими сервисами для навигации по дорогам, замечали, что скорость на спидометре не совпадает с показаниями навигатора. Причём чаще всего навигатор показывает меньшую скорость, чем спидометр. И дело не в навигаторе. Связано это с тем, что спидометры большинства современных автомобилей завышают скорость.

Замечено, что одни спидометры завышают скорость на 5 километров в час, другие — на 7 км/ч. Причём чем выше скорость, тем больше «погрешность». Так, при движении со скоростью 40 км/ч показания спидометра могут быть ниже всего на 1-2 км/ч, а вот если вы разогнались уже до 120-123 км/ч, то стрелка на спидометре может приблизиться к отметке 130 км/ч. Получается, что наиболее точные показатели скорости — у навигатора, а не на спидометре.