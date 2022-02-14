Почему цифры на спидометре всегда отличаются от показаний навигатора?

Кто врёт о скорости автомобиля — спидометр или навигатор? Давайте разберёмся в этом прямо сейчас.
Многие водители, пользующиеся картографическими сервисами для навигации по дорогам, замечали, что скорость на спидометре не совпадает с показаниями навигатора. Причём чаще всего навигатор показывает меньшую скорость, чем спидометр. И дело не в навигаторе. Связано это с тем, что спидометры большинства современных автомобилей завышают скорость.
Замечено, что одни спидометры завышают скорость на 5 километров в час, другие — на 7 км/ч. Причём чем выше скорость, тем больше «погрешность». Так, при движении со скоростью 40 км/ч показания спидометра могут быть ниже всего на 1-2 км/ч, а вот если вы разогнались уже до 120-123 км/ч, то стрелка на спидометре может приблизиться к отметке 130 км/ч. Получается, что наиболее точные показатели скорости — у навигатора, а не на спидометре.
Однако у такой особенности спидометров есть свои плюсы. Во-первых, водитель тем самым защищён от штрафа, если он двигается с максимально разрешённой на участке дороги скоростью, ориентируясь на показания спидометра. Во-вторых, завышенные показания на спидометре — один из способов повышения безопасности. Так, если водитель двигается со скоростью 130 км/ч, а на спидометре цифра перевалила за 140 км/ч, то он с большой вероятностью сбросит скорость и ещё больше сконцентрирует своё внимание на дороге.