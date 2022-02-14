Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-5° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
2 часа назад

Почему цифры на спидометре всегда отличаются от показаний навигатора?

Car.ru

Кто врёт о скорости автомобиля — спидометр или навигатор? Давайте разберёмся в этом прямо сейчас.

Почему цифры на спидометре всегда отличаются от показаний навигатора?
Фото: © Егор Алеев/ТАСС© Егор Алеев/ТАСС

Многие водители, пользующиеся картографическими сервисами для навигации по дорогам, замечали, что скорость на спидометре не совпадает с показаниями навигатора. Причём чаще всего навигатор показывает меньшую скорость, чем спидометр. И дело не в навигаторе. Связано это с тем, что спидометры большинства современных автомобилей завышают скорость.

Замечено, что одни спидометры завышают скорость на 5 километров в час, другие — на 7 км/ч. Причём чем выше скорость, тем больше «погрешность». Так, при движении со скоростью 40 км/ч показания спидометра могут быть ниже всего на 1-2 км/ч, а вот если вы разогнались уже до 120-123 км/ч, то стрелка на спидометре может приблизиться к отметке 130 км/ч. Получается, что наиболее точные показатели скорости — у навигатора, а не на спидометре.

Однако у такой особенности спидометров есть свои плюсы. Во-первых, водитель тем самым защищён от штрафа, если он двигается с максимально разрешённой на участке дороги скоростью, ориентируясь на показания спидометра. Во-вторых, завышенные показания на спидометре — один из способов повышения безопасности. Так, если водитель двигается со скоростью 130 км/ч, а на спидометре цифра перевалила за 140 км/ч, то он с большой вероятностью сбросит скорость и ещё больше сконцентрирует своё внимание на дороге.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители