ТОП-5 самых "популярных" штрафов с камер

Столичные видеокамеры ежедневно фиксируют нарушения. За 2021 год водители Москвы получили 30,8 миллиона штрафов. Такие данные были предоставлены Департаментом транспорта.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Среди самых популярных штрафов выделяется 5 нарушений. Чаще всего водители нарушают скоростной режим, доля таких штрафов составила половину от их общего числа - 50%.

За нарушение разметки выплатили штраф 27% водителей. Не соблюдают требования дорожных знаков 12% автомобилистов. Штраф за нарушение правил проезда перекрестка получили 5%, столько же водителей ездят по полосам, которые выделены для общественного транспорта. Доля остальных нарушений составила 1%.

Если автомобилист оперативно выплатит взыскание, а именно в течение 20 дней, то он получает право рассчитывать на 50%-ную скидку. Некоторые водители не платят штрафы. Это очень непредусмотрительный подход, поскольку сумма штрафа в этом случае вырастет в три, а то и в четыре раза.

Стоит отметить, что в 2021 году доля нарушений ПДД снизилась в сопоставлении с 2020 годом.

В этом году в столице заработает 500 новых видеокамер с новыми опциями. Они смогут фиксировать езду по велосипедным дорожкам, отсутствие шлемов у мотоциклистов и многое другое. Процент допустимой ошибки составляет 5%.