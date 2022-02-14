С 1 марта некоторым водителям придется сдавать анализы

Водителям, лишенным прав за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, либо лишенным прав по судимости за нетрезвое ДТП или повторное управление в нетрезвом виде, справка потребуется для возврата документа после лишения. Тем водителям, которых лишили прав за выезд на встречную полосу или повторный проезд на красный свет, справка для возврата прав не требуется.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Максим Блинов/РИА Новости

Напомним также, что с 1 марта меняется и сам вид медсправки. Теперь в ней будет перечень врачей. Каждый врач должен будет расписаться в соответствующей графе и поставить свою печать. Дело в том, что проходить психиатра и нарколога положено в психо- или наркодиспансерах по месту жительства. Однако при повальной продаже справок и при отсутствии соответствующих граф в ней, проверить проходил ли водитель этих специалистов невозможно. В итоге прокуратура массово выявляет водителей, которые получают водительское удостоверение несмотря на то, что стоят на учете в психо- или наркодиспансерах. Новый бланк сократит такую практику.

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Водителям, лишенным прав за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, либо лишенным прав по судимости за нетрезвое ДТП или повторное управление в нетрезвом виде, справка потребуется для возврата документа после лишения. Тем водителям, которых лишили прав за выезд на встречную полосу или повторный проезд на красный свет, справка для возврата прав не требуется.