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1 час назад

Владельцу Volvo с миллионным пробегом подарили авто. Но только на два года

Car.ru

Американский водитель Джим О'Ши приобрел автомобиль Volvo в 1991 году. Несколько месяцев назад пробег превысил 1,6 млн километров.

Владельцу Volvo с миллионным пробегом подарили авто. Но только на два года
Фото: Car.ruCar.ru

По таком случаю владельцу производитель вручил новую машину. Водитель уверяет, что несмотря на год выпуска машина находится в хорошем состоянии. Джим О'Ши не собирается продавать свой автомобиль, но благодарен производителю за такой подарок. Однако новое транспортное средство будет выдано только на два года.

Джим О'Ши не скрывает, что он остается преданным поклонником марки Volvo, считая транспортные средства этого бренда действительно качественными, многофункциональными, безопасными и хорошо оснащенными.

Владелец отмечает, что машина ни разу не была в аварийных ситуациях. Однако, несмотря на то, что на кузове нет и следов ржавчины, пришлось менять двигатель, который исчерпал свой ресурс.

В качестве нового автомобиля кроссовер Volvo S60 был предоставлен водителю на условиях подписки на два ближайшие года.

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