Обновленный Ford Explorer рассекретили снаружи и внутри

Внедорожник Ford Explorer шестого поколения, представленный в 2019 году, созрел для рестайлинга. Первые снимки автомобиля появились в китайских социальных сетах: Explorer на них претерпел множество изменений, однако за пределами КНР он, вероятно, будет продаваться в ином виде. В ходе рестайлинга модели переоформили передок и корму, а также полностью перекроили архитектуру салона, заменив вертикальный экран-планшет широким горизонтальным.

Фото: Sina Sina

Решетка радиатора китайской версии Ford Explorer сохранила размер и наполнение, но стала менее угловатой; воздуховоды в переднем бампере уменьшились, появились J-образные хромированные элементы по бокам. Сзади у внедорожника появились новые фонари, заходящие на пятую дверь и соединенные хромированной планкой, а также новая серебристая накладка с широкими прорезями под выхлоп.

Самым заметным новшеством в салоне стал горизонтальный планшет мультимедийной системы, растянувшийся от приборной панели до правого дефлектора. Экран аналогичного размера можно увидеть в новых Ford Evos и Mondeo, однако в случае с Explorer «приборка», помещенная в крупную рамку, все еще стоит отдельно.

Sina

Sina

Sina

Официальных данных о технической «начинке» пока нет, однако ожидается, что Explorer продолжат оснащать 2,3-литровым турбомотором EcoBoost мощностью 276 лошадиных сил (425 Нм), который разгоняет нынешнюю модель с нуля до 100 километров в час за 7,6 секунды. Собирать автомобиль продолжат на мощностях совместного предприятия Ford и китайского Changan.