Какие японские авто хуже всего продаются в России

Тираж каждой из десяти моделей японских марок, представленных в России, в 2021 году оказался меньше 300 единиц. Список автомобилей, которые продавались хуже остальных, опубликовала «Российская газета».

Фото: Lexus Lexus

Самым непопулярным японским автомобилем в прошлом году стало спорткупе Lexus LC 500 (на фото), которое стоит от 10,1 млн рублей. Всего было реализовано десять таких машин. В тройку также вошли седаны Subaru WRX STI (от 4,89 млн руб.) и Infiniti Q50, тираж каждого составил 12 экземпляров. Последний ушел с рынка в 2020 году, дилеры распродавали оставшиеся автомобили.

Четвертое место занял Subaru WRX с 20 продажами (от 3,7 млн руб.), следом идут спорткупе Infiniti Q60 (от 3,4 млн руб.; 31 продажа с февраля по августа) и представительский седан Lexus LS по цене от 7,9 млн руб. (39 продаж с июня). Седьмой оказалась гибридная версия кроссовера Lexus NX300 — 45 продаж по цене от 5 млн руб.

Замкнули рейтинг Honda Pilot, кроссовер уходящей с российского рынка марки (119 продаж; от 3,8 млн руб.), «паркетник» Infiniti QX60 (255 продаж; от 3,5 млн руб.) и пикап Isuzu D-Max (299 продаж с апреля; от 2,7 млн руб.).