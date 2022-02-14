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1 час назад

Могут ли оштрафовать за хранение огнетушителя не в салоне, а в багажнике авто?

Car.ru

За отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки водителям грозит штраф в размере 500 рублей. А могут ли наказать за их неправильное хранение?

Могут ли оштрафовать за хранение огнетушителя в багажнике авто?
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Все без исключения водители знают о необходимости иметь в автомобиле аптечку и огнетушитель. А вот где именно в машине должен располагаться огнетушитель, чтобы сотрудник ГИБДД при остановке и осмотре не выписал вам штраф, для многих остаётся загадкой. Сейчас постараемся ответить на этот вопрос, опираясь на Кодекс об административных правонарушениях РФ и данные автоюриста.

Для начала нужно сказать, что за отсутствие аптечки и огнетушителя инспектор ДПС вправе оштрафовать автовладельца по статье 12.5 КоАП РФ. Также водитель должен следить за исправностью огнетушителя и сроком его годности. А вот место хранения огнетушителя в автомобиле законом не регулируется.

Многие автовладельцы хранят огнетушитель в багажнике. И хотя при осмотре инспектор может указать на то, что огнетушитель должен находиться непосредственно в салоне авто, чтобы в случае возгорания водитель мог оперативно потушить пламя, оштрафовать за это он не имеет права.

Кстати, интересно, что сейчас водителей редко проверяют на наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки в автомобиле. Всё дело в том, что размер штрафа по этой статье небольшой, да и плана по штрафам за аптечку и огнетушитель нет.

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