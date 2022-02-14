На тестах в Швеции сфотографировали новый Mercedes-AMG GLE

В Швеции проходят зимние испытания заряженного внедорожника Mercedes-AMG GLE нового поколения. Автомобиль должен поступить в продажу в 2023 году. Пока детально рассмотреть машину не удается, так как она скрыта под слоем камуфляжа.
Скорее всего внедорожник получит абсолютно новые блок-фары и задние фонари. Также обновится салон Mercedes-AMG GLE, появится новый мультифункциональный руль и мультимедийная система MBUX. Моторы должны остаться прежними. Один из них четырехлитровый турбодвигатель мощностью 571 лошадиная сила. В паре с ним предложат девятиступенчатый автомат.