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3 часа назад

На тестах в Швеции сфотографировали новый Mercedes-AMG GLE

Южный автомобиль

В Швеции проходят зимние испытания заряженного внедорожника Mercedes-AMG GLE нового поколения. Автомобиль должен поступить в продажу в 2023 году. Пока детально рассмотреть машину не удается, так как она скрыта под слоем камуфляжа.

На тестах в Швеции сфотографировали новый Mercedes-AMG GLE
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com

Скорее всего внедорожник получит абсолютно новые блок-фары и задние фонари. Также обновится салон Mercedes-AMG GLE, появится новый мультифункциональный руль и мультимедийная система MBUX. Моторы должны остаться прежними. Один из них четырехлитровый турбодвигатель мощностью 571 лошадиная сила. В паре с ним предложат девятиступенчатый автомат.

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