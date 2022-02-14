Сверхмощный Nissan Patrol стал быстрейшим внедорожником в мире

В ходе гонки Tilal Swaihan Mile 2022 в ОАЭ был представлен сверхмощный Nissan Patrol. В Сети появилось видео, как внедорожник разгоняется на дистанции в пустыне до 355,6 километра в час, то есть он быстрее самого мощного люксового внедорожника в мире — Aston Martin DBX 707, максимальная скорость которого ограничена 310 километрами в час. Подробностей о тюнингованном Patrol мало, известно только, что он оснащен двигателем с двойным турбонаддувом.

Фото: © CB Media / Youtube.com © CB Media / Youtube.com

Carbuzz.com сообщает, что в заездах приняли участие и другие внедорожники. Например, среди них был Patrol c 3,8-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом от GT-R, который развивает около 2400 лошадиных сил. Ему удалось выжать 219,8 мили в час (почти 354 километра в час). Другой Patrol с полностью карбоновым кузовом показал результат в 214,59 мили в час (344 километра в час).

Что же касается серийного Patrol, то, как утверждает Automotive News, вскоре он получит новый двигатель: на смену нынешнему 5,6-литровому «атмосфернику» V8 придет турбированный V6 объемом 3,5 литра. Он будет экономичнее «восьмерки», но при этом превзойдёт ее по тяговым возможностям на низких оборотах. Дебют внедорожника с новым агрегатом может состояться уже в 2023 году.