Porsche посвятил «валентинку» двигателю V8

Компания Porsche опубликовала в День святого Валентина ролик, посвященный V8: в двухминутном видео автопроизводитель напомнил историю культовых моторов -- от самого первого купе 928 и гоночного RS Spyder до Porsche Cayenne Turbo GT, который установил рекорд Нюрбургринга в своей категории, и спортпрототипа категории LMDh, который в следующем году выйдет на старт Чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и американской серии IMSA.

Видео дня

День святого Валентина совпал с 45-летним юбилеем V-образного восьмицилиндрового мотора Porsche, что и стало поводом для «валентинки» в формате видео. Ролик начинается с фразы: «Трудно поверить, но это путешествие началось 45 лет назад: восемь цилиндров под углом 90 градусов друг к другу, образующие V. И это была любовь с первого взгляда». Речь идет о купе Porsche 928, которое дебютировало на автосалоне в Женеве в 1977 году и стало первым автомобилем немецкой марки с V8. Модель продержалась на конвейере до 1995 года.

За этим в истории V-образной «восьмерки» последовал большой перерыв. Следующей моделью с таким двигателем оказался уже Cayenne, который появился и 2002 году и стал первым четырехдверным вседорожником Porsche. «Наша любовь не знала границ», — говорится в отрывке, посвященному кроссоверу первого поколения. Упоминается и рекорд Cayenne на Нюрбургринге: в конце 2021 года модель с форсированным до 640 лошадиных сил турбомотором V8 стала быстрейшей в категории «SUV, off-road vehicle, van, pick-up». Кросс-купе Cayenne Turbo GT преодолело Северную петлю за семь минут 38,925 секунды.

В видео также показывают гоночный прототип RS Spyder, гражданский 918 Spyder, Panamera, а также одну из новейших разработок Porsche — супергибрид для «Ле-Мана», который построен на шасси Multimatic и оснащен 680-сильной бензоэлектрической установкой на базе V8. Он примет участие в чемпионате FIA WEC 2023 года в категории LMDh.