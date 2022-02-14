ТОП-10 мощнейших дизельных автомобилей

Редакция speedme.ru составила рейтинг из самых мощных представителей дизельных моторов. Чаще всего «дизеля» встречаются на немецких автомобилях. Поэтому в лидерах BMW 750d xDrive. У него установлена дизельная «шестерка» с индексом B57 с четырьмя турбинами, который выдавал 400 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Такие данные позволяют разогнать седан с места до сотни за 4,7 секунды.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Следом идет другой баварец — BMW X6 M50d. У него под капотом такой же мотор B57 на 400 сил и 760 Нм крутящего момента. Поскольку машина несколько тяжелее своего собрата, то до сотни разгоняется за 5,2 секунды. Далее идет Alpina D5 S Touring, который обзавёлся всё тем же B57, только с отдачей в 405 л.с. и 800 Нм крутящего момента.

На седьмой позиции разместился Porsche Panamera 4S с 4-литровым дизельным V8 на 422 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Автомобиль выпускали всего ничего — с ноября 2016 по август 2017 года. Сотню авто разгоняет за 4,3 секунды.

Окунаемся в мир роскоши и комфорта и на шестой строчке Bentley Bentayga с дизельным двигателем от Porsche Panamera 4S, о которой мы рассказали выше. Здесь отдачу этого мотора довели до 435 сил и 900 Нм крутящего момента. Автомобиль показывает на спидометре 100 км/ч спустя 4,8 секунд. В пятерке идет Audi SQ7 4.0 TDI с таким же мотором, как и Bentley.

Далее в списке топа разместился американский внедорожник USSV Rhino GX, созданный на базе полноразмерного пикапа Ford F-450. У него под капотом на выбор стоят 10-цилиндровый 6,8-литровый или 8-цилиндровый 6,7-литровый моторы. Оба варианта дизельные и выдают 446 л.с. и 1 166 Нм крутящего момента.