Водители не смогут сохранить ОСАГО по старым тарифам

Законопроект Минфина предполагает безальтернативный пакет нововведений — расширение лимита компенсаций по вреду жизни и ремонту без учета износа запчастей. У водителей не будет возможности отказаться от этих «опций», выяснила «Газета.Ru». Безаварийным водителям возможность оплаты ОСАГО по действующим недорогим тарифам не предоставят.

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Минфин отказался делать ОСАГО более доступным для водителей, соблюдающих ПДД и не попадающих в дорожно-транспортные происшествия, — тех, автомобилистов, которые имеют высокий коэффициент бонус-малус (КБМ). Скидка для таких водителей не содержится в грядущем законопроекте по ужесточению ОСАГО, выяснила «Газета.Ru».

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Напомним, министерство предлагает для всех категорий полисов «автогражданки» повысить компенсацию по жизни и здоровью до 2 млн рублей, а также отказаться от учета износа деталей при расчете стоимости восстановительного ремонта после ДТП. В министерстве считают, что наличие выбора у страхователей — оплачивать ли им ОСАГО по новым или старым тарифам — приведет к тому, что граждане предпочтут покупать более дешевые полисы.

«Внедрение предложенного подхода в ОСАГО создаст довольно странную ситуацию: водитель, заключая договор, будет решать, какую выплату получит человек, пострадавший от его действий: то есть заплатят пострадавшему за ремонт всего автомобиля или только 50%, заплатят за травму 20 тыс. рублей или 80 тыс. рублей.



Скорее всего, большая часть водителей выберут наиболее дешевые полисы с учетом износа и меньшей страховой суммой.



Цель реформы — обеспечить достаточные выплаты при аварии вне зависимости от того, какой полис выбрал в свое время ее виновник», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Минфина.

Схожей позиции придерживаются и в Центробанке, подчеркивая, что ОСАГО является страхованием ответственности водителя, а выплаты по нему получает не покупатель полиса, а пострадавший в аварии.

«Лимит по ущербу жизни и здоровью необходимо поднимать до 2 млн рублей для всех водителей, чтобы защитить всех граждан на дороге, вне зависимости от того, насколько социально ответственным оказался виновник аварии»,— заявили «Газете.Ru» в пресс-службе Банка России.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», Центробанк и страховщики уже подсчитали, на сколько может увеличиться стоимость полисов ОСАГО после увеличения лимита выплат по жизни и здоровью с нынешних 500 тыс. рублей до 2 миллионов, а также отказа от учета амортизации деталей. Про прогнозу ЦБ РФ, эти изменения в сумме потребуют увеличения тарифов как минимум на 48%.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) полагают, что после введения новых правил стоимость ОСАГО в среднем может вырасти на 60%.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, для аварийных водителей полисы подорожают еще заметнее — до 80%.

Страховщики не позволят

Нежелание Минфина вводить новые правила определения размера компенсации без учета износа деталей в рамках опций к основному полису автогражданки дезавуирует идею об индивидуализации ОСАГО, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, предоставление водителю возможности выбора условий страхования, которые его устраивают, больше похоже на персональный подход, о котором заявляют в Минфине, ЦБ РФ и РСА.

«Это и есть та самая индивидуализация ОСАГО. Но в таком виде она страховыми компаниям не нужна.



При этом подходе не получится заставить больше платить за страховку абсолютно всех водителей, независимо от их аварийной истории», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» Шапарин.

Механизм, при котором автомобилист самостоятельно выберет риски, которые хочет застраховать, и сами условия заключение договора, давно отработан страховыми компаниями на полисах КАСКО, подчеркнул эксперт. Адаптировать подобную схему под «автогражданку» не составит особого труда, уверен он.

По словам вице-президента НАС, если страховые компании умерят свои аппетиты, то повышение лимитов выплат и отказ от учета амортизации запчастей могут быть введены вообще без повышения тарифов на ОСАГО. В качестве примера он приводит Латвию, где средняя стоимость полиса обязательного страхования ответственности автомобилистов составляет около 80 евро (примерно 6,8 тыс. рублей по курсу).

При этом лимит выплат по ущербу имуществу в случае ДТП в этой стране – чуть больше миллиона евро, а по жизни и здоровью – более 5 млн евро.

По данным РСА, в прошлом году средняя стоимость полиса ОСАГО в России составила 5 581 рубль. Согласно ст.7 закона «Об ОСАГО», лимит выплат за поврежденное в аварии имущество составляет 400 тыс. рублей на каждого потерпевшего, а за вред жизни или здоровью он равен 500 тыс. рублей на каждого раненного в аварии.

Подавляющее большинство автомобилистов не станут переплачивать за гипотетические опции в виде большего лимита выплат и расчета суммы компенсации без учета износа деталей, считает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. По его мнению, в этом случае они выберут обычный полис ОСАГО.

«Многие водители годами ездят без ДТП, однако им фактически приходится платить за тех, кто водит машину неаккуратно и становится виновником аварии.



Обязательное введение повышенных лимитов, а также изменение правил определения размера компенсации за поврежденные детали заставит платить больше всех автомобилистов, без исключений», — заявил он «Газете.Ru».

Вариант с введением новых правил в качестве дополнительных опций Похмелкин считает более справедливым. Однако в этом случае страховщики лишатся значительной доли прибыли, и профильные ведомства, курирующие очередную реформу ОСАГО, на такой шаг не пойдут, уверен эксперт.