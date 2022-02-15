Водители назвали самые полезные опции автомобиля

Аналитическое агентство «Автостат» решило выяснить, какие автомобильные опции россияне считают наиболее полезными. Для этого специалисты провели опрос среди 7500 респондентов обоих полов, которые покупали как новые, так и подержанные автомобили. В итоге звание самых любимых и нужных в машине опций досталось нехитрому оборудованию – усилителю руля и подушкам безопасности, за которые проголосовало 64 и 55,5 процента опрошенных соответственно. Выбрать можно было сразу несколько вариантов, уточняют в агентстве.

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Остальные опции из топ-10 не набрали и 50 процентов голосов. Автоматическая коробка передач, антиблокировочная система (ABS) и климат-контроль набрали от 42 до 46 процентов голосов, а за систему курсовой устойчивости (ESP) проголосовали 34,4 процента.

«Зимние» опции, которыми большинство производителей старается оснащать свою продукцию перед выходом на российский рынок, оказались не слишком важными. Всего 26,6 процентов назвали полезным подогрев сидений, а обогрев зеркал заднего вида выбрали только 16,1 процента. Еще меньше – 12,1 процента голосов – получил обогрев лобового стекла. Наконец, завершает рейтинг парктроник, набравший 12,3 процента.