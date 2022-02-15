Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-7° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
2 часа назад

Россияне перечислили самые нужные автомобильные опции

Motor.ru

Аналитическое агентство «Автостат» решило выяснить, какие автомобильные опции россияне считают наиболее полезными. Для этого специалисты провели опрос среди 7500 респондентов обоих полов, которые покупали как новые, так и подержанные автомобили. В итоге звание самых любимых и нужных в машине опций досталось нехитрому оборудованию – усилителю руля и подушкам безопасности, за которые проголосовало 64 и 55,5 процента опрошенных соответственно. Выбрать можно было сразу несколько вариантов, уточняют в агентстве.

Водители назвали самые полезные опции автомобиля
Фото: DepositphotosDepositphotos

Остальные опции из топ-10 не набрали и 50 процентов голосов. Автоматическая коробка передач, антиблокировочная система (ABS) и климат-контроль набрали от 42 до 46 процентов голосов, а за систему курсовой устойчивости (ESP) проголосовали 34,4 процента.

«Зимние» опции, которыми большинство производителей старается оснащать свою продукцию перед выходом на российский рынок, оказались не слишком важными. Всего 26,6 процентов назвали полезным подогрев сидений, а обогрев зеркал заднего вида выбрали только 16,1 процента. Еще меньше – 12,1 процента голосов – получил обогрев лобового стекла. Наконец, завершает рейтинг парктроник, набравший 12,3 процента.

Любопытно, что по результатам другого исследования, проведенного в начале зимы, теплые функции, напротив, стали самыми популярными. Обогрев сидений набрал 61 процент ответов, лобового стекла – 60 процентов, а боковых зеркал – 59 процентов. Несильно отстал климат-контроль, за который проголосовали 58 процентов человек.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители