Почему пожилому водителю могут отказать в продлении водительских прав

В каких случаях пожилому водителю могут отказать в продлении прав на законных основаниях? Всё упирается в результаты медицинской комиссии.
Среди водителей бытует мнение, что пожилым водителям без веских оснований могут отказать в продлении водительских прав. Так ли это на самом деле и какие существуют реальные причины отказа, разберёмся прямо сейчас.
На самом деле, без веских причин отказать в продлении водительских прав водителю только в силу его возраста, не имеют права. Однако, если по результатам медкомиссии, обязательной для продления документов, у водителя обнаружатся проблемы со здоровьем, то Госавтоинспекция на законных основаниях может отказать в выдаче прав.
Сейчас водители при замене прав должны посетить для осмотра психиатра, нарколога, окулиста и невропатолога и только после этого, если у гражданина не выявлено никаких серьёзных патологий, терапевт выдаст справку о прохождении медкомиссии на получение водительского удостоверения. Чаще всего причиной отказа в выдаче справки становятся такие диагнозы, как гипертония, то есть повышенное давление, и как следствие высокий риск инфарктов и инсультов, плохое зрение (слепота, дальнозоркость или близорукость, плохо корректирующиеся очками), неврологические заболевания, а также признаки деменции или болезни Альцгеймера.