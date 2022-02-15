Почему пожилому водителю могут отказать в продлении водительских прав

В каких случаях пожилому водителю могут отказать в продлении прав на законных основаниях? Всё упирается в результаты медицинской комиссии.

Фото: Владимир Саяпин/ТАСС Владимир Саяпин/ТАСС

Среди водителей бытует мнение, что пожилым водителям без веских оснований могут отказать в продлении водительских прав. Так ли это на самом деле и какие существуют реальные причины отказа, разберёмся прямо сейчас.

На самом деле, без веских причин отказать в продлении водительских прав водителю только в силу его возраста, не имеют права. Однако, если по результатам медкомиссии, обязательной для продления документов, у водителя обнаружатся проблемы со здоровьем, то Госавтоинспекция на законных основаниях может отказать в выдаче прав.