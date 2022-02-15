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1 час назад

Почему пожилому водителю могут отказать в продлении водительских прав

Car.ru

В каких случаях пожилому водителю могут отказать в продлении прав на законных основаниях? Всё упирается в результаты медицинской комиссии.

Почему пожилому водителю могут отказать в продлении водительских прав
Фото: Владимир Саяпин/ТАССВладимир Саяпин/ТАСС

Среди водителей бытует мнение, что пожилым водителям без веских оснований могут отказать в продлении водительских прав. Так ли это на самом деле и какие существуют реальные причины отказа, разберёмся прямо сейчас.

На самом деле, без веских причин отказать в продлении водительских прав водителю только в силу его возраста, не имеют права. Однако, если по результатам медкомиссии, обязательной для продления документов, у водителя обнаружатся проблемы со здоровьем, то Госавтоинспекция на законных основаниях может отказать в выдаче прав.

Сейчас водители при замене прав должны посетить для осмотра психиатра, нарколога, окулиста и невропатолога и только после этого, если у гражданина не выявлено никаких серьёзных патологий, терапевт выдаст справку о прохождении медкомиссии на получение водительского удостоверения. Чаще всего причиной отказа в выдаче справки становятся такие диагнозы, как гипертония, то есть повышенное давление, и как следствие высокий риск инфарктов и инсультов, плохое зрение (слепота, дальнозоркость или близорукость, плохо корректирующиеся очками), неврологические заболевания, а также признаки деменции или болезни Альцгеймера.

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