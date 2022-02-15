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59 минут назад

В России стартовали продажи нового Nissan Pathfinder

Motor.ru

Российский офис Nissan объявил о старте продаж нового Pathfinder: заказы на новинку принимали с середины января, а теперь модель появилась у официальных дилеров. Цены за месяц не изменились — рекомендованная розничная стоимость на кроссовер лежит в диапазоне от 4 285 000 до 4 995 000 рублей. Nissan Pathfinder доступен с семью либо восемью посадочными местами, с безальтернативным «атмосферником» V6 объемом 3,5 литра, девятидиапазонным автоматом и полным приводом. Автомобили поставляют в Россию из США.

Pathfinder вернулся в Россию
Фото: NissanNissan

Pathfinder вернулся в Россию после почти пятилетнего перерыва — модель предыдущего поколения ушла с рынка еще в 2017 году. Теперь же у дилеров появился кроссовер пятой генерации, который производят на заводе в Смирне, штат Теннесси. Новинка получила 3,5-литровый двигатель V6 VQ35 с прямым впрыском, который в нашей спецификации выдает 275 лошадиных сил (в США — 288 сил).

Вне зависимости от комплектации Pathfinder для российского рынка оснащен антипробуксовочной системой, ассистентом при спуске и подъеме на склоне, системой Nissan Connect Services, бесключевым доступом, функцией мониторинга давления в шинах, фронтальными и боковыми подушками безопасности, коленной подушкой безопасности водителя и шторками безопасности для пассажиров всех рядов кресел. Помимо всего перечисленного, в список стандартного оборудования включены трехзонный климат-контроль, электроподогрев лобового стекла, рулевого колеса и передних кресел.

Уровней оснащения четыре, это Business, High Tech, Top и Top Comfort. В продвинутых комплектациях кроссоверу положены 20-дюймовые диски, отделка салона натуральной кожей, 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и премиум-акустика Bose с 11 динамиками. Входной комплектацией для полуавтопилота ProPILOT является High Tech.

Помимо России, новый Nissan Pathfinder американской сборки поставляют на рынки Беларуси и Казахстана.

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