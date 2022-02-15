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2 часа назад

Посмотрите на бесконечную очередь из Lada Largus: они не могут попасть к дилерам

Motor.ru

В сообществе «Рабочие АвтоВАЗа» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографии, сделанные на территории автозавода компании в Тольятти. На снимках запечатлели огромную очередь из пассажирских Lada Largus, припаркованных вдоль дороги. Оказалось, что автопроизводитель временно остановил производство модели из-за дефицита приборных панелей. Сколько времени потребуется для дооснащения машин, пока не известно.

Царство дефицита: АвтоВАЗу не хватает комплектующих
Фото: © РАБОЧИЕ АВТОВАЗА / vk.com© РАБОЧИЕ АВТОВАЗА / vk.com

Точно не известно, сколько автомобилей ожидают дооснащения на территории предприятия. Автор снимков утверждает, что очередь растянулась до корпуса вспомогательных цехов. Остановка производства Lada Largus связана с продолжающимся дефицитом комплектующих: на этот раз АвтоВАЗу не хватает приборных панелей.

Представители АвтоВАЗа пока никак не прокомментировали проблему с нехваткой приборных панелей. Сколько времени потребуется специалистам, чтобы возобновить производство, пока не известно.

В декабре прошлого года коммерческая Lada Largus получила новую функцию – камеру заднего вида, установленную на левой створке грузовой двери. Минимальная стоимость модели с новой опцией составила 947 000 рублей.

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