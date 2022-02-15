Царство дефицита: АвтоВАЗу не хватает комплектующих

В сообществе «Рабочие АвтоВАЗа» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографии, сделанные на территории автозавода компании в Тольятти. На снимках запечатлели огромную очередь из пассажирских Lada Largus, припаркованных вдоль дороги. Оказалось, что автопроизводитель временно остановил производство модели из-за дефицита приборных панелей. Сколько времени потребуется для дооснащения машин, пока не известно.
Точно не известно, сколько автомобилей ожидают дооснащения на территории предприятия. Автор снимков утверждает, что очередь растянулась до корпуса вспомогательных цехов. Остановка производства Lada Largus связана с продолжающимся дефицитом комплектующих: на этот раз АвтоВАЗу не хватает приборных панелей.
Представители АвтоВАЗа пока никак не прокомментировали проблему с нехваткой приборных панелей. Сколько времени потребуется специалистам, чтобы возобновить производство, пока не известно.
В декабре прошлого года коммерческая Lada Largus получила новую функцию – камеру заднего вида, установленную на левой створке грузовой двери. Минимальная стоимость модели с новой опцией составила 947 000 рублей.