Hyundai Solaris для России получил «спортивную» версию

Седан Hyundai Solaris стал доступен российским покупателям в новом исполнении Sportline.

Фото: Hyundai Hyundai

Автомобиль в «спортивной» версии получил спойлер на крышке багажника, накладки на порогах и специальные шильдики, а также черные корпуса зеркал заднего вида. Интерьер может похвастать комбинированной обивкой сидений и кожаными вставками на дверях.

Машины в исполнении Sportline доступны только с 123-сильным двигателем 1.6. «Спортивный» «Солярис» в комплектации Comfort предлагается по цене от 1 211 000 рублей, а автомобиль в версии Elegance обойдется как минимум в 1 356 000 рублей.

Прием заказов на седаны Hyundai Solaris в исполнении Sportline уже начался. Также автомобиль можно заказать в онлайн-магазине компании.