Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-8° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
2 часа назад

Седан Hyundai Solaris для России получил «спортивную» версию

Wroom.ru

Седан Hyundai Solaris стал доступен российским покупателям в новом исполнении Sportline.

Hyundai Solaris для России получил «спортивную» версию
Фото: Hyundai Hyundai

Автомобиль в «спортивной» версии получил спойлер на крышке багажника, накладки на порогах и специальные шильдики, а также черные корпуса зеркал заднего вида. Интерьер может похвастать комбинированной обивкой сидений и кожаными вставками на дверях.

Машины в исполнении Sportline доступны только с 123-сильным двигателем 1.6. «Спортивный» «Солярис» в комплектации Comfort предлагается по цене от 1 211 000 рублей, а автомобиль в версии Elegance обойдется как минимум в 1 356 000 рублей.

Прием заказов на седаны Hyundai Solaris в исполнении Sportline уже начался. Также автомобиль можно заказать в онлайн-магазине компании.

Пару дней назад фотошпионы заметили на испытаниях пока неизвестную модель Hyundai, которая может оказаться следующим поколением «Соляриса» с кузовом универсал.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители