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1 час назад

Chery раскрыла цену обновленного Tiggo 8 в России

Газета.Ruиещё 2

Компания Chery объявила старт продаж обновленной версии кроссовера Tiggo 8. Сначала автомобиль будет доступен только в топовом исполнении Prestige по цене 1 млн 999 тыс. рублей, но позже линейка комплектаций расширится, рассказали в пресс-службе марки.

Российский Chery Tiggo 8 обновился, сменил мотор и подорожал
Фото: CheryChery

Семиместный Chery Tiggo 8 обновился спустя два года выхода на российский рынок. У кроссовера обновили решетку радиатора и изменили форму светодиодных ходовых огней, также его оснастили панорамной крышей, атмосферной подсветкой в салоне, сиденьем переднего пассажира с электрорегулировками в четырех направлениях и модернизированной системой камер системы кругового обзора.

В комплектацию Prestige среди прочего входят легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, полностью светодиодная оптика, датчик света и функция отсрочки выключения фар, кожаный салон с электрорегулировками передних сидений, полный зимний пакет, двухзонный климат-контроль и шесть подушек безопасности.

Chery Tiggo 8 агрегатируется бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра (147 л.c.), который работает с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды. Заявленный расход топлива в смешанном режиме — 7,6 л на 100 км. Из линейки ушел 2-литровый мотор мощностью 170 л.с.

До обновления кроссовер с 1,5-литровым мотором стоил почти 1,89 млн рублей. Таким образом, Tiggo 8 подорожал на 110 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Сбер профинансирует автокомпанию Chery почти на 1 млрд рублей. Средства направят на расширение инфраструктуры бизнеса — для поддержки дилерской сети в России, создания условий для ее развития и расширения штата сотрудников.

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